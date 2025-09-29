Άλμπερτ Ριέρα: Ο τεχνικός της Τσέλιε που θριάμβευσε με τον Ολυμπιακό κόντρα στην ΑΕΚ, η καυτή υποδοχή, ο Τερίμ και τα επεισόδια

Η ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε θα συναντήσει ξανά τον Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και είχε συμμετοχή σε έναν θρίαμβο. Η απίθανη υποδοχή και ο τραυματισμός σε ντέρμπι με την Ένωση.

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ΑΕΚ αρχίζουν στη League Phase του Conference League.

Για την ακρίβεια συνεχίζονται, αφού η Ένωση για να βρεθεί εδώ χρειάστηκε να δώσει τρεις προκριματικούς γύρους στη διοργάνωση. Με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο η ΑΕΚ έφερε εις πέρας μία δύσκολη αποστολή και πλέον το ευρωπαϊκό της ταξίδι συνεχίζεται στη Σλοβενία.

Εκεί, όπου την Πέμπτη στις 22.00 θα φιλοξενηθεί από την Τσέλιε. Προπονητής της είναι ένας παλιός γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους και ειδικά στους οπαδούς του Ολυμπιακού, ο Ισπανός Άλμπερτ Ριέρα. Ο γεννημένος στις 15/4/82 Ριέρα είναι παλαίμαχος παίκτης, αριστεροπόδαρος, ο οποίος έπαιζε κυρίως αριστερό εξτρέμ.

Το καλοκαίρι του 2016, συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση κι αφού έκανε τεράστια καριέρα, αφού αγωνίστηκε κατά σειρά σε Μαγιόρκα, Μπορντό, Εσπανιόλ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Ολυμπιακό, Γαλατάσαραϊ, Γουότφορντ, Ουντινέζε, Μαγιόρκα, Ζαβρτς και Κόπερ. Οι δύο τελευταίες ήταν στη Σλοβενία, όπου έχει χτίσει την προπονητική του καριέρα. Συνολικά, ως ποδοσφαιριστής μέτρησε 430 ματς, με 48 γκολ και 42 ασίστ. Φόρεσε, μάλιστα, τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας (στις μικρές ομάδες της χώρας του ήταν βασικός) για 16 φορές και σημείωσε 4 γκολ.

Οι δύο παρουσίες στην Τσέλιε

Ο Ριέρα ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή στη Γαλατά, στην οποία κι έπαιξε. Εκεί ήταν βοηθός του πρώην τεχνικού του Παναθηναϊκού Φατίχ Τερίμ. Ήταν στους Τούρκους στο δεύτερο μισό της σεζόν 2021-22, ενώ κατόπιν πήγε στη Σλοβενία. Ανέλαβε την Ολίμπια κι έμεινε από το καλοκαίρι του 2022 έως το καλοκαίρι του 2023.

Συνέχισε στην Τσέλιε. Στην ερχόμενη αντίπαλο της ΑΕΚ έχει δύο θητείες. Η πρώτη ήταν σύντομη. Πήγε το καλοκαίρι του 2023 και αποχώρησε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, έχοντας 17 αγώνες και 2,12 βαθμούς ανά παιχνίδι. Αποχώρησε από τον σύλλογο στις 11 Οκτωβρίου, παρότι η ομάδα βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας έπειτα από 11 αγωνιστικές. Πιο αξιοσημείωτο επίτευγμα ήταν η πρόκριση επί της πορτογαλικής Βιτόρια Γκιμαράες στον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa Conference League.

Στη συνέχεια μεταπήδησε στη Μπορντό. Δεν μπορούσε να αφήσει την πρόκληση της Γαλλίας κι έτσι έφυγε από τη Σλοβενία. Η Μπορντό είναι μία ακόμα ομάδα, της οποίας φόρεσε τη φανέλα ως παίκτης. Στον γαλλικό σύλλογο ήταν από τον Οκτώβριο του 2023 έως το καλοκαίρι του 2024. Έμεινε για 32 ματς και 1,5 βαθμούς ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στην Τσέλιε, όπου συνεχίζει και θα βρει στον δρόμο του την ΑΕΚ. Στη δεύτερη θητεία του έχει 75 αγώνες με 1,85 βαθμούς ανά παιχνίδι, ενώ έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελλα.

Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό με χρυσό συμβόλαιο

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την έλευσή του στον Ολυμπιακό αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στον κόσμο της ομάδας. Έφερε από τη Λίβερπουλ τον 28χρονο τότε Ριέρα.

Στις 23 Ιουλίου 2010, ο Ριέρα υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Η συμφωνία άγγιζε τα 6 εκατομμύρια ευρώ (4 εκατομμύρια ευρώ συν επιπλέον πιθανά μπόνους 2 εκατομμυρίων ευρώ), με ετήσιο μισθό περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνη την εποχή ήταν μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της χώρας, ενώ συνεργάστηκε με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, τον οποίο είχε προπονητή και στην Εσπανιόλ.

Ο Ριέρα με τη φανέλα του Ολυμπιακού σημείωσε το πρώτο του γκολ απέναντι στην Κέρκυρα σε εντός έδρας νίκη με 2-0 και αγωνίστηκε σε 28 επίσημους αγώνες. Μέτρησε 6 γκολ και 11 ασίστ και κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Η τρελή υποδοχή

Η άφιξη του Ριέρα προκάλεσε εκείνη την εποχή ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο του Ολυμπιακού. Στο «Ελ. Βενιζέλος» βρέθηκαν χιλιάδες οπαδοί της ομάδας κι αποθέωσαν τον Ισπανό εξτρέμ, που άφησε το Λίβερπουλ για τον Πειραιά. Ο Ριέρα δεν έχει σβήσει φυσικά από τη μνήμη του τον Ολυμπιακό και την υποδοχή των οπαδών του.

Γι' αυτό και σε συνέντευξή του είχε σχολιάσει: «Τότε, ήμουν η πρώτη μεταγραφή του νέου προέδρου, του οποίου στόχος ήταν να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην Ελλάδα έβγαλα αρκετά χρήματα και είχα ένα μεγάλο συμβόλαιο, που ήταν ρεκόρ.

Στο αεροδρόμιο με περίμενε περίπου 5.000 κόσμος και ήταν πραγματικά πολύ όμορφα. Από την άλλη, όλο αυτό με γέμισε πολύ μεγάλες ευθύνες. Πάντως, εκείνη την σεζόν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα».

Ο τραυματισμός με την ΑΕΚ

Ο Ισπανός νυν τεχνικός της Τσέλιε είχε 11 ματς, όλα βασικός με τον Ολυμπιακό, με 4 γκολ και 6 ασίστ, όταν ήρθε η στιγμή να παίξει στις 27/11/10 με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Ο Ριέρα είχε, όμως, μία άσχημη εμπειρία. Στο 23' τραυματίστηκε κι αντικαταστάθηκε από τον Ιμπαγάσα, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 στο ματς.

Ο θρίαμβος κόντρα στην Ένωση

Στις 20 Μαρτίου 2011 ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την ΑΕΚ και αυτή τη φορά ήταν ο Ριέρα που πανηγύρισε. Ο Ισπανός άσος ξεκίνησε στο ντέρμπι, στο οποίο οι Πειραιώτες θριάμβευσαν με 6-0! Ο Ριέρα, που έπαιξε σε όλο το ματς και είχε μία κίτρινη, μέτρησε ασίστ στο τελικό 6-0 του Χολέμπας.

Ο Τερίμ και τα επεισόδια

Ο Άλμπερτ Ριέρα ήδη από τα χρόνια του ως ποδοσφαιριστής δεν είχε κρύψει τον ευέξαπτο χαρακτήρα του. Στη Λίβερπουλ, είχε τεθεί εκτός ομάδας για σχόλια που έκανε στον ισπανικό Τύπο κατά του Ράφα Μπενίτεθ: «Την προηγούμενη σεζόν έπαιξα όλη τη χρονιά και μάλιστα καλά σε πολλά παιχνίδια, άρα ο λόγος που δεν με βάζει φέτος είναι προσωπικός κι όχι επαγγελματικός», ενώ δεν δίστασε να παρομοιάσει τη ομάδα με «πλοίο που βουλιάζει»!

Στη Γαλατάσαραϊ είχε παίξει μπουνιές στην προπόνηση με τον εξίσου οξύθυμο Φελίπε Μέλο και κατέληξε με ράμματα. Στην Τουρκία, ο Ισπανός πέρασε τα τελευταία του καλά ποδοσφαιρικά χρόνια υπό τις οδηγίες του Φατίχ Τερίμ που τον άλλαξε θέση πηγαίνοντας τον πιο πίσω στο γήπεδο ως αριστερό μπακ, λόγω λειψανδρίας. Με την αποχώρηση του από την Πόλη, ξεκίνησε η κατηφόρα στην ποδοσφαιρική του καριέρα με συνεχείς εξάρσεις θυμού, αλλοπρόσαλλων συμπεριφορών και πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Στη Γουότφορντ μετά από ένα θετικό ξεκίνημα, αποβλήθηκε σε ματς κόντρα στην Τσάρλτον και έγινε έξαλλος με τον διαιτητή απειλώντας τον να τον… δείρει με αποτέλεσμα η Αγγλική Ομοσπονδία να τον τιμωρήσει με δύο αγωνιστικές και η Γουότφορντ να τον στείλει στην Ουντινέζε. Εκεί, αντί να παρουσιαστεί σε συνάντηση της ομάδας πριν από ματς με την Κιέβο, αυτός βρισκόταν σε τουρνουά πόκερ στη Σλοβενία!

Ο Ριέρα, όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου, έγινε προπονητής. Το 2019 αφού πήρε το δίπλωμα του έλαβε μια κλήση από τον Φατίχ Τερίμ να θητεύσει στο πλευρό του ως βοηθός στη Γαλατάσαραϊ: «Άλμπερτ εάν θες να μάθεις, έλα να μάθεις από τον καλύτερο», του είχε πει.

Το ντου των οπαδών

Στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας από την αρχή είδε τα δύσκολα. Στις 4 Ιουλίου του 2022, η παρουσίαση του Άλμπερτ Ριέρα στη σλοβένικη πρωτεύουσα έγινε viral σε όλη την Ευρώπη καθώς διεκόπη από «ντου» των μασκοφόρων, οργανωμένων οπαδών της Ολίμπια!

Ο λόγος δεν είχε να κάνει με τον Ριέρα που στην αρχή νόμισε ότι είχαν έρθει για να τον υποδεχθούν: οι «Green Dragons» συμπαθούσαν τον προκάτοχο του και πρώην παίκτη του συλλόγου, Ρόμπερτ Προσινέτσκι και δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι την απομάκρυνση του από τον πάγκο. Η γκρίνια εντάθηκε όταν στον πρώτο προκριματικό γύρο του Conference, η Ολίμπια χρειάστηκε την παράταση για να αποκλείσει ομάδα από το Λουξεμβούργο, την Ντιφεράνζ.

Στον επόμενο γύρο, όταν η ομάδα του αποκλείστηκε από τη ρουμάνικη Σέπσι, ο Ριέρα τα έχωσε στην ίδια την UEFA αποκαλώντας το Conference League «διοργάνωση της πλάκας χωρίς VAR»!

Πήρε, πάντως, το πρωτάθλημα και πολλοί πίστευαν πως το συμβόλαιο θα ανανεωνόταν αυτόματα. Ο Ριέρα, όμως, εξέπληξε τους πάντες στην γιορτή για το πρωτάθλημα δηλώνοντας πως δεν θα συνεχίσει επειδή η ομάδα δεν του έκανε πρόταση! Αργότερα μαθεύτηκε ότι «τα είχε σπάσει» προ πολλού με τη διοίκηση, διότι απαίτησε να λάβει μεγαλύτερο μπόνους πρωταθλήματος σε μορφή «έξτρα προσωπικών εξόδων». Μάλιστα, ο Ριέρα πήγε το θέμα στη FIFA και ανακοίνωσε πως κέρδισε την υπόθεση και πως η Ολίμπια του χρωστούσε λεφτά, κάτι το οποίο όμως δεν ίσχυε όπως ανακοίνωσε με τη σειρά του το κλαμπ.

Έπειτα από μία ισόπαλη αναμέτρηση Ολίμπια-Τσέλιε, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Ρόμαν Πίλιπτσουκ ανέφερε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη. Ο Ριέρα δεν το άφησε να πέσει κάτω: «Έρχεται μέσα στην έδρα μου και λέει αυτά τα πράγματα. Να μου δείξει στα στατιστικά σε ποιους τομείς ήταν καλύτεροι από εμάς. Στο τέλος της ημέρας οι αριθμοί δεν λένε ψέματα». Που να ήξερε ότι λίγους μήνες μετά θα τον διαδεχόταν!