Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την αξιοποίηση του Φράνζι Πιερό, για τον Μάρκο Νίκολιτς που είδε ξανά τι δεν έβγαινε και το διόρθωσε μέσα στο παιχνίδι, αλλά και για το πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας της ΑΕΚ που πρέπει να λυθεί.

Ο φορ τρέφεται από τα γκολ. Η σύνδεση με τα δίχτυα πρέπει να διατηρείται για να μπορεί να παραμένει ζεστός. Κι αν αυτή «σπάει», τότε το ψυχολογικό βάρος βγάζει έλλειψη συγκέντρωσης στα τελειώματα και άγχος στην εκτέλεση. Η περίπτωση του Πιερό είναι χαρακτηριστική, με τον Αϊτινό φορ να σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο εδώ και έναν μήνα. Όπως φυσικά και του Γιόβιτς από την ανάποδη, με τον Σέρβο επιθετικό να σκοράρει στο ντεμπούτο του και μετά να μην μπορεί να ξαναβρεί τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Νίκολιτς πιστεύει ότι και στη δική του περίπτωση τα γκολ θα έρθουν και εστιάζει στις κινήσεις του και στο γεγονός ότι είναι στις φάσεις από τη στιγμή που βγάζει τελικές.

Ας επιστρέψουμε όμως στον Πιερό καθώς εκτός του ότι έχει «λυθεί» στην εκτέλεση, σημαντικό ρόλο παίζει και η αξιοποίησή του μέσα στην περιοχή. Εκεί είναι η μεγάλη δύναμη του πληθωρικού φορ των κιτρινόμαυρων. Φυσικά στη χθεσινή νίκη επί του Βόλου εκτός του γκολ με το οποίο έκρινε το τρίποντο, έκανε και μπόλικη δουλειά εκτός περιοχής, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Νίκολιτς καταφέρνει να εκμεταλλεύεται το μεγάλο ατού του συγκεκριμένου παίκτη που είναι η παρουσία του μέσα στο «κουτί» του αντιπάλου. Δεν τον εκμεταλλευόταν σωστά η ΑΕΚ προηγουμένως, δεν προσπαθούσε να τον τροφοδοτήσει εκεί για να πάρει πράγματα, ήταν και ο ίδιος τελείως εκτός φόρμας από την περσινή κάκιστη τελική ευθεία της σεζόν και τον είχε πάρει από κάτω.

Ο Πιερό σκοράρει και δίνει νίκες στην ΑΕΚ

Από τη στιγμή όμως που βρήκε το πρώτο, έχει γράψει συνολικά τέσσερα γκολ τον τελευταίο μήνα. Όλα μέσα από την περιοχή και τα τρία από αυτά με το κεφάλι, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του. Έτσι ο Νίκολιτς καταφέρνει να πάρει από έναν παίκτη, που αρκετοί είχαν ξεγραμμένο, γκολ και πολύτιμους βαθμούς. Δύο για το γκολ επί του Αστέρα και άλλους δύο για το γκολ επί του Βόλου. Ισάριθμα 1-0 και συνολικά τέσσερις πόντοι στο σακούλι για το πρωτάθλημα.

Στο Κύπελλο άλλοι δύο βαθμοί για το 0-1 στο Αιγάλεω, έχοντας συνεισφέρει και στο ένα από τα δύο τέρματα στη νίκη επί του Παναιτωλικού τη δεύτερη αγωνιστική του θεσμού. Το «βάλε ένα γκολ να τρελαθώ, Πιερό, Πιερό», ακούγεται σε σταθερή βάση από τα χείλη των οπαδών της ΑΕΚ, κάτι που έφτιαξε και τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος το χαίρεται και κάνει παράλληλα χαρούμενο και τον Νίκολιτς.

Η παρεμβατικότητα του Νίκολιτς από τον πάγκο

Ο Νίκολιτς που δεν ήταν καθόλου χαρούμενος από την άλλη για την εμφάνιση του πρώτου μέρους της ΑΕΚ απέναντι στον Βόλο, όπως κανείς άλλωστε στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας και μάλιστα μίλησε σε υψηλούς τόνους στο ημίχρονο. Είναι γεγονός πως ο σχηματισμός του 4-4-2 με τον οποίο ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε να ξεκινήσει δεν βγήκε. Η Ένωση δεν μπορούσε να δημιουργήσει καθώς της έλειπε ένας παίκτης στο «δέκα» προκειμένου να συνδέσει τη μεσαία γραμμή με την επίθεση. Το γκολ φυσικά στο δεύτερο μέρος μπαίνει πριν την αλλαγή του συστήματος, αλλά είναι προϊόν αντεπίθεσης και ατομικής ποιότητας.

Του Μάνταλου που είδε έξυπνα τον Ελίασον και του άνοιξε το παιχνίδι στα δεξιά, του Σουηδού εξτρέμ που είναι... μανούλα σε αυτά με την κίνηση και τη σέντρα ακριβείας που έβγαλε και φυσικά όπως αναφέραμε παραπάνω του Πιερό για την ψύχραιμη εκτέλεση με το κεφάλι. Ο Νίκολιτς είδε τι δεν τράβαγε, πέρασε τον Ζοάο Μάριο στο «δέκα» και η ΑΕΚ απελευθερώθηκε μεσοεπιθετικά. Για ακόμα μια φορά ο Σέρβος κόουτς διάβασε σωστά τι δεν πήγαινε καλά στα αρχικά του πλάνα και με την κατάλληλη παρέμβαση το διόρθωσε, όπως έχει συμβεί σε αρκετά ματς παίρνοντας πράγματα με τις κινήσεις του από τον πάγκο.

Η ΑΕΚ πρέπει σύντομα να γίνει αποτελεσματική

Αυτό που η ΑΕΚ ως τώρα δεν έχει καταφέρει να διορθώσει και πρέπει να το κάνει όσο το δυνατόν συντομότερα είναι το μεγάλο ζήτημα της αναποτελεσματικότητας. Ήταν μία από τις αιτίες για τους δύο χαμένους βαθμούς στη Λάρισα, διαφορετικά οι κιτρινόμαυροι θα είχαν το απόλυτο των βαθμών στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, κάτι που θα άξιζαν με τη συνολική τους εικόνα ως τώρα. Όμως και στις τέσσερις νίκες τους στο πρωτάθλημα, έχουν σκοράρει λιγότερο από όσο θα έπρεπε βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησαν καθώς και χθες στο δεύτερο μέρος είχαν ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα ακόμα γκολ που θα τελείωνε το ματς.

Το πρόβλημα αυτό προφανώς και μακιγιάρεται από την εξαιρετική ανασταλτική συμπεριφορά της ΑΕΚ με τον Νίκολιτς, η οποία «τσακίζει» τις αντίπαλες επιθέσεις με την ΑΕΚ να έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ ως τώρα στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, τόσο εντός συνόρων, όσο και στην Ευρώπη, η ΑΕΚ βρίσκει δίχτυα λιγότερες φορές από όσες θα έπρεπε και δεν γίνεται να βασίζεται πάντα στο να κρατάει το μηδέν παθητικό για να παίρνει τις νίκες.

Μέχρι το χθεσινό παιχνίδι με τον Βόλο, στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές η ΑΕΚ είχε ενεργητικό πέντε τερμάτων ενώ τα xGoals της ήταν σχεδόν 10 (9,97 για την ακρίβεια) σύμφωνα με το Wyscout. Δηλαδή σκόραρε τα μισά γκολ από όσα θα «έπρεπε» βάσει των ευκαιριών που είχε. Στατιστικό που τα λέει όλα και που θα αναλύσουμε περισσότερο μέσα στη διακοπή που έρχεται. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ απάντησε με δύο σερί νίκες μέσα στο σπίτι της σε Κύπελλο και πρωτάθλημα μετά την απώλεια βαθμών στη Λάρισα, παραμένει στην κορυφή και με ηρεμία και συγκέντρωση βλέπει την πρεμιέρα της στην Ευρώπη απέναντι στην Τσέλιε στη Σλοβενία την προσεχή Πέμπτη.