Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Conference League την ομάδα των... χαμένων τελικών στο τουρνουά. H καλή παράδοση με τους Σκωτσέζους και το ταξίδι στον Πόντο.

Η ΑΕΚ μετά την απόλυτη επιτυχία στην προκριματική φάση με το 3/3 είναι έτοιμη για την παρθενική της παρουσία στη League Phase του Conference League. Μετά την κλήρωση του Μονακό ο Δικέφαλος γνωρίζει τις έξι αντιπάλους του και που θα τους αντιμετωπίσει.

Φυσικά από τους αντιπάλους ξεχωρίζει η ισχυρή Φιορεντίνα αλλά και η Σάμσουνσπορ, την οποία είδαμε στις διπλές «μάχες» με τον Παναθηναϊκό. Οι θετικές αναμνήσεις με Κραϊόβα και Σκωτσέζους.

Η απαιτητική αποστολή κόντρα στην ομάδα των τελικών

Η ΑΕΚ από το πρώτο group δυναμικότητας πήρε τη δυσκολότερη ομάδα που μπορούσε. Ο λόγος για τη Φιορεντίνα, η οποία είναι το κλαμπ με τον υψηλότερο συντελεστή από τα 36 που συμμετέχουν στο τουρνουά.

Οι Βιόλα του Στέφανο Πιόλι έχουν ρόστερ από άλλο... level, έχοντας παίκτες όπως οι Νταβίντ Ντε Χέα, Ρόμπιν Γκόζενς, Νίκολο Φαγκιόλι, Λούκας Μπελτράν, Μόιζε Κεν και Έντιν Τζέκο.

Στα τέσσερα χρόνια ιστορίας του Conference League, η Φιορεντίνα έχει αγωνιστεί σε δυο διαδοχικούς τελικούς (2023 - 2024), τους οποίους έχασε από τη Γουέστ Χαμ και τον Ολυμπιακό, στο «παλάτι» του Δικεφάλου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όταν η ΑΕΚ απέκλεισε την Κραϊόβα

Η ΑΕΚ θα βρει στο δρόμο της μια ομάδα που απέκλεισε στο παρελθόν. Ο λόγος για την Κραϊόβα. Πιο πρόσφατη ήταν η «συνάντηση» με τους Ρουμάνους, το 2019, όπου η ομάδα του Μιγκέλ Καρντόσο (στα 2 από τα 4 παιχνίδια που κοούτσαρε την Ένωση) προκρίθηκε από τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League με συνολικό σκορ 3-1 (0-2 στη Ρουμανία και 1-1 στο ΟΑΚΑ).

Εντός και εκτός είχε σκοράρει ο μέχρι σήμερα αρχηγός του Δικεφάλου Πέτρος Μάνταλος, ενώ το δεύτερο γκολ στο «διπλό» είχε πετύχει ο Μάρκο Λιβάια. Στον επόμενο γύρο η Ένωση αποκλείστηκε από την Τράμπζονσπορ, λόγω του κανονισμού του εκτός έδρας γκολ (1-3 στο ΟΑΚΑ, 0-2 στην Τραπεζούντα).

Η... αγαπημένη Σκωτία

Από εκεί και πέρα η Ένωση μπορεί να μην έχει αντιμετωπίσει ξανά την Αμπερντίν, όμως με τη Σκωτία έχει σχέση... αγάπης. Ο Δικέφαλος έχει βρει μπροστά του πέντε διαφορετικές ομάδες και μετράει το απόλυτο σε προκρίσεις.

Το 1994 η ΑΕΚ έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League, όταν απέκλεισε με δυο νίκες τη Ρέιντζερς. Η Ένωση είχε νικήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0, χάρη σε δυο γκολ του Σαραβάκου, ενώ στη ρεβάνς έκανε «διπλό» στο «Ibrox» με γκολ του Σαβέφσκι.

Το 2001 ήταν η σειρά της Χιμπέρνιαν να μείνει εκτός από το Δικέφαλο. Η ΑΕΚ νίκησε στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0 με σκόρερ το... φονικό δίδυμο Τσιάρτα - Νικολαΐδη και μπορεί στη ρεβάνς οι Σκωτσέζοι να «μάτσαραν» το σκορ, όμως στην παράταση ο «El Mago»... καθάρισε με σουτ εκτός περιοχή και απευθείας εκτέλεση κόρνερ! Οι γηπεδούχοι νίκησαν με 3-2, όμως οι Κιτρινόμαυροι πέρασαν με συνολικό σκορ 4-3.

Το 2006 η ΑΕΚ του Λορέντζο Σέρα Φερέρ συμμετείχε στους ομίλους του Champions League και για να το πετύχει άφησε εκτός τη Χαρτς με δυο νίκες (1-2 και 3-0). Τέταρτο «θύμα» της Ένωσης ήταν η Αμπερντίν, το 2010, για τα Play Offs του Europa League. Η Ένωση είχε κερδίσει στο Νησί με 1-0 χάρη στογκολ του Τζεμπούρ και στη ρεβάνς του... κεκλεισμένων των θυρών «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ήρθε ισόπαλη με 1-1, με τον Πάπα Μπούπα Ντιόπ να πετυχαίνει το γκολ της πρόκρισης.

Τελευταία φορά που οι Κιτρινόμαυροι βρήκαν στο δρόμο τους Σκωτσέζους ήταν το 2018. Τότε η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη απέκλεισε το σύνολο του Μπρένταν Ρότζερς με συνολικό σκορ 3-2 (1-1 Γλασκώβη - 2-1 ΟΑΚΑ) στο δρόμο της προς τη μέχρι σήμερα τελευταία παρουσία της στoυς ομίλους του Champions League.

Eκτός από την Αμπερντίν η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τους «γείτονες» των Σκωτσέζων, την ιρλανδική Σάμροκ Ρόβερς, η οποία θα είναι και η πρώτη ομάδα της Ιρλανδίας που θα βρεθεί στον ευρωπαϊκό δρόμο του Δικεφάλου. Η αντίπαλος της ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα Play Offs του Εuropa League, όπου η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προκρίθηκε με συνολικό σκορ 6-0 (0-2 και 4-0)

Η ΑΕΚ στις «χαμένες πατρίδες»

Φυσικά το ταξίδι που ξεχωρίζει από τα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ είναι αυτό με τη Σάμσουνσπορ. Αγωνιστικά φάνηκε στις «διπλούς» αγώνες με τον Παναθηναϊκό πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει κάτι να φοβάται από τους Τούρκους, όμως η ιδιαιτερότητα είναι πως η προσφυγική Ένωση θα ταξιδέψει στον Πόντο.

Η σύνδεση του Δικεφάλου με τις... χαμένες πατρίδες είναι άρρηκτη, έχοντας δώσει ονόματα πόλεων του Πόντου στις θύρες της «OPAP Arena». Τελευταία επίσκεψη της ΑΕΚ σε τέτοια πόλη ήταν το 2019, όταν νίκησε την Τράμπζονσπορ στην Τραπεζούντα με 2-0, όμως όπως αναφέραμε αποκλείστηκε λόγω του κανονισμού των εκτός έδρας γκολ που δεν υπάρχει πια.

Θυμίζουμε πως η Σάμσουνσπορ έχει στο σήμα της τον Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ σε εμφάνιση της υπάρχουν αναφορές στην ημέρα της Γενοκτονίας των Ποντίων. Τη 19η Μαΐου του 1919 έγινε η απόβαση στη Σαμψούντα, με την οποία ξεκίνησε ο εκδιωγμός των Ελλήνων του Πόντου.

Εκτός από Πόντο και Φλωρεντία η ΑΕΚ θα ταξιδέψει και στη Σλοβενία, για τρίτη φορά, εκεί οπού θα συναντήσει την Τσέλιε για πρώτη φορά. Ο Δικέφαλος είχε αποκλείσειμε δυο νίκες την Ολίμπια Λιουμπλιάνας στο Κύπελλο Κυπελλούχων το 1996 (4-0 εντός, 0-2 εκτός) και την Γκόριτσα στο Κύπελλο UEFA το 2004 (1-0 εντός, 1-1 εκτός)