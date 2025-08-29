ΑΕΚ: Οι έξι αντίπαλοί της στη League Phase του Conference League
Η ΑΕΚ μετά το θρίαμβο επί της Άντερλεχτ πέτυχε το στόχο των τριών διαδοχικών προκρίσεων και εξασφάλισε την παρθενική της συμμετοχή στη League Phase του Conference League. Πλέον, μετά την κλήρωση που έγινε στο Μονακό, ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει και τους αντιπάλους του Δικεφάλου στις έξι αγωνιστικές που θα γίνουν μέχρι το Δεκέμβριο.
H σειρά των αγώνων και οι ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Κυριακή (31/8).
Όλα τα παιχνίδια της Ένωσης θα μεταδοθούν τηλεοτπικά από την πλατφόρμα της Cosmote TV.
Οι έξι αντίπαλοι της ΑΕΚ
- Φιορεντίνα - εκτός
- Σάμροκ Ρόβερς - εντός
- Τσέλιε - εκτός
- Αμπερντίν - εντός
- Κραϊόβα - εντός
- Σάμσουνσπορ - εκτός
Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League
- 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
