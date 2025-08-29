Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τα κέρδη που αποκομίζει η ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα από τις 3/3 προκρίσεις και την είσοδο στη League Phase του Conference League, για την ευκαιρία να χτίσει το ευρωπαϊκό της μέλλον και για την υπογραφή του μετρ Μάρκο Νίκολιτς σε όλο αυτό.

Το φετινό καλοκαίρι η είσοδος της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League είχαμε επισημάνει πολλές φορές ότι αποτελούσε μονόδρομο. Η ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ ήταν επιβεβλημένη, αλλά για να το πετύχαινε θα έπρεπε να κάνει υπέρβαση, παρά το γεγονός ότι συμμετείχε στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA. Δεν ήταν καθόλου εύκολο άλλωστε να κάνει 3/3 προκρίσεις χωρίς δεύτερη ευκαιρία και δίχως το παραμικρό περιθώριο λάθους.

Συν τοις άλλοις οι αντίπαλοι που βρήκε στον δρόμο της για τα δεδομένα των προκριματικών του Conference League ήταν απαιτητικοί. Και η Χάποελ Μπερ Σεβά, αλλά και ο Άρης Λεμεσού στον δεύτερο και τρίτο προκριματικό γύρο αντίστοιχα ήταν επικίνδυνοι αντίπαλοι, οι οποίοι ωστόσο «έψησαν» τους κιτρινόμαυρους περισσότερο σε αυτό το καλοκαιρινό ευρωπαϊκό μονοπάτι. Και φυσικά η τελευταία αντίπαλος στα play off του Conference League, η Άντερλεχτ, ήταν το τελευταίο και πιο δύσκολο εμπόδιο.

Η ΑΕΚ όμως παρότι είχε μπει με το... πιστόλι στον κρόταφο, γνωρίζοντας πως το παραμικρό στραβοπάτημα θα την άφηνε εκτός Ευρώπης καλοκαιριάτικα, κατάφερε να πετάξει εκτός και τις τρεις ομάδες που αντιμετώπισε και να εξασφαλίσει μια θέση στη League Phase του Conference League. Κάτι που ήταν ζωτικής σημασίας και βοηθάει την Ένωση αφάνταστα για τη φετινή σεζόν, δίνοντας της την ευκαιρία να φτιάξει παράλληλα και το μέλλον της. Ποια λοιπόν είναι τα μεγάλα κέρδη της ΑΕΚ με την είσοδό της στη League Stage, που εξασφαλίστηκε μετά και τη χθεσινή επιτυχία επί της Άντερλεχτ;

Φτιάχνει τη χρονιά της

Πρώτα απ' όλα, μιλώντας για τη φετινή σεζόν, η ΑΕΚ με αυτήν την πρόκριση στη League Phase του Conference League φτιάχνει τη χρονιά της. Όλοι θυμόμαστε πέρυσι ότι ο σοκαριστικός αποκλεισμός από τη Νόα τον Αύγουστο αποτέλεσε ένα τεράστιο πλήγμα που υποθήκευσε τη σεζόν καθώς όλος ο σχεδιασμός είχε γίνει πάνω στην ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας. Τώρα έχοντας εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της συμμετοχή και μετά το καλοκαίρι, η αυτοπεποίθηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο, υπάρχει κίνητρο, διάθεση και προοπτική στο σύνολο του ρόστερ και φυσικά δυνατότητα για μια καλή ευρωπαϊκή πορεία καθώς η συγκεκριμένη διοργάνωση ευνοεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε πάνω από όλα είναι θέμα πρεστίζ για την ΑΕΚ καθώς δεν γίνεται να μην έχει ευρωπαϊκή παρουσία για την οποία το κλαμπ διψάει, όπως ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Να χτίσει το ευρωπαϊκό της μέλλον

Ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας που μπορεί να ενισχυθεί φοβερά από την παρουσία της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League είναι το ranking της στην UEFA. Η ΑΕΚ είχε κατρακυλήσει λόγω των αποτυχιών της την τελευταία πενταετία τις περισσότερες σεζόν ξεκινώντας φέτος από την 160η θέση της ειδικής βαθμολογίας με μόλις 9.500 βαθμούς. Κάτι που την υποχρέωνε να μπει ως ανίσχυρη στην κλήρωση των play off. Να θυμίσουμε μάλιστα ότι η ΑΕΚ τις προηγούμενες πέντε σεζόν είχε παίξει μόλις δύο φορές σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχοντας ελάχιστη συγκομιδή, με συνέπεια να βιώσει μια οδυνηρή βουτιά στο ranking. Πλέον η ΑΕΚ με μια σοβαρή παρουσία στη διοργάνωση του Conference League έχει τη δυνατότητα να μαζέψει βαθμούς και να σκαρφαλώσει στο ranking ανακτώντας το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών και φτιάχνοντας το ευρωπαϊκό της μέλλον καθώς σε αυτήν την περίπτωση δεν θα είναι αναγκασμένη να ψάχνει συνεχώς υπερβάσεις.

Βάζει έσοδα στα ταμεία της

Φυσικά, υπάρχουν και τα έσοδα που βάζει στα ταμεία του το κλαμπ. Γιατί και τα χρήματα είναι μια σημαντική παράμετρος, ασχέτως αν αυτά είναι λιγότερα από όσα δίνονται σε σχέση με τη συμμετοχή σε League Phase του Champions ή του Europa League. Με τη συμμετοχή της στη League Phase του Conference League η ΑΕΚ θα εισπράξει μίνιμουμ 3,17 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη έχει βάλει στα ταμεία τις 1,1 εκατ. από την προκριματική διαδικασία. Και το ποσό αναμένεται να είναι μεγαλύτερο στη συνέχεια καθώς το μπόνους νίκης είναι 400.000 ευρώ και της ισοπαλίας 133.000 ευρώ συν αυτό της κατάταξης, ενώ πρέπει να συνυπολογιστούν και τα έσοδα από τα εισιτήρια που θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το τελικό ποσό που θα εισπράξει η Ένωση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν τη δεδομένη στιγμή πόσο μακριά μπορεί να φτάσει στη διοργάνωση.

Ο Νίκολιτς και το know-how

Φυσικά όλα τα παραπάνω εκτός από την ομαδική προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Μάρκο Νίκολιτς. Η πρώτη αποστολή που είχε, να βάλει δηλαδή την Ένωση στη League Phase του Conference League ήταν πολύπλοκη, αλλά το πέτυχε με τον τρόπο του και με την εμπειρία που έχει στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά, τα οποία όπως έχουμε επισημάνει έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Ο Σέρβος είναι ένας προπονητής που έχει αποδείξει ότι διαθέτει το know-how καθώς ερχόμενος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ μετρούσε σε 34 ματς ευρωπαϊκών προκριματικών, 16 νίκες, 13 ισοπαλίες και μόλις πέντε ήττες. Με αήττητο έξι αγώνων σε αυτήν την προκριματική διαδικασία και με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες απέναντι σε Χάποελ Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ βάζει την ΑΕΚ στη League Stage μετρώντας στην καριέρα του πλέον 19 νίκες, 16 ισοπαλίες και πέντε ήττες σε 40 παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι. Ο μετρ του είδους...