Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την απόλυτη επιτυχία της ΑΕΚ στα προκριματικά της Ευρώπης, το τρία στα τρία, αλλά και τον Σέρβο τεχνικό που το κατάφερε...

Το έκανε και αυτό η ΑΕΚαρα: πέτυχε τρεις σερί προκρίσεις με σοβαρούς αντίπαλους όπως ήταν με σειρά οι Χάποελ Μπερ Σεβά, με Άρη Λεμεσού και φυσικά η υπέρβαση με την Άντερλεχτ την οποία κατάφερε αγωνιστικά να καταπιεί στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας! Με ένα καθαρό σκορ, όπως είναι άλλωστε το 2-0, το οποίο βάσει συνολικής εικόνας της αναμέτρησης είναι μάλλον και μικρό για την ΑΕΚ που δέχθηκε την πρώτη σοβαρή απειλή από τον αντίπαλο στο 71' προς 72' από την κεφαλιά του Ντόλμπεργκ! Έως αυτό το σημείο του αγώνα ο αντίπαλος από τις Βρυξέλλες δεν είχε υποψία φάση προς την εστία του Στρακόσια... Τόσο απόλυτα, καλά και υπέροχα, δούλεψε το σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς στον αγωνιστικό χώρο με μια ενδεκάδα αρκετά επιθετική που έβγαλε συγκλονιστική ανταπόκριση σε τακτικό επίπεδο από όλους τους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε ο Σέρβος τεχνικός.

Διότι στο τέλος όποιας κουβέντας, ανάλυσης ποδοσφαιρικής και μη, η αλήθεια είναι μία και δεν αλλάζει: πρόκειται για πρόκριση, πιο σωστά προκρίσεις που είναι αποτέλεσμα και ήρθαν με τη σφραγίδα, του ήδη επιτυχημένου σε επίπεδο 50 με 60%, Μάρκο Νίκολιτς! Τρία στα τρία έκανε ο Σέρβος τεχνικός δίχως να χάσει σε κάποιο ματς, στην έδρα οποιουδήποτε αντιπάλου, χωρίς καμία ομάδα να επιβληθεί της δικής του. Ο μετρ των ευρωπαϊκών προκρίσεων στην έδρα που καταπίνει τις ομάδες που έρχονται να παίξουν εδώ, πού αλλού; Στης Φιλαδέλφειας τα μέρη... Αναμφισβήτητα ο Μάριος Ηλιόπουλος μπορεί και του πρέπει να αισθάνεται δικαιωμένος για το γεγονός ότι... πάτησε το κουμπί να φέρει τον Νίκολιτς στην Ένωση μετά το ταξίδι του στο Βελιγράδι για το οποίο εννοείται και ενημερωθήκατε αποκλειστικά από το Gazzetta όπως και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ήταν ο εκλεκτός για τον κιτρινόμαυρο πάγκο.

Μία ακόμη υπέροχη ποδοσφαιρική παράσταση από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην προκριματική διαδικασία που έφερε την ΑΕΚ στο league stage του Conference League όπου έπαιζε για να μπει δίχως να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τον Δικέφαλο. Το κατάφερε και αυτό όπως τόσα και τόσα άλλα που σκοπίμως ξεχνάνε να αναφέρουν τα ελληνικά ΜΜΕ τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πλέον ελεγχόμενα! Όπως είχε πετάξει έξω την Μπριζ, την Σέλτικ, την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, την Βόλφσμπουργκ και τώρα ήταν η σειρά της Άντερλεχτ να υποκλιθεί στη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου ήταν απόλυτη κυρίαρχος και μεγάλο αφεντικό της αναμέτρησης με τους Βέλγους, μια μεγάλη ομάδα, με σημαντικές επιτυχίες και στην Ευρώπη: την πέταξε έξω και μαλιστα για πλάκα με δυο γκολ και υπέροχο ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

Εννοείται πως ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης της ΑΕΚ στη league stage του Conference League είναι ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκάθαρα και τι σημαίνει αυτό θα το αναλύσουμε άμεσα στα επόμενα άρθρα, αλλά και χάρη στην ανταπόκριση όλων των παικτών της Ένωσης που έφεραν με απόλυτο τρόπο σε πέρας την πιο δύσκολη αποστολή που είχαν! Με σούπερ ακραίους μπακ τους Ρότα (με συμμετοχή στο πρώτο γκολ) και Πήλιο, με ανίκητο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και έναν σούπερ αρχηγό Μουκουντί, με συγκλονιστικό Μαρίν και σούπερ Πινέδα, με γκολάρα από Κουτέσα, με εξίσου σούπερ γκολ από Κοϊτά, με φοβερό στις μάχες μπροστά Πιερό και ας κη βρίσκει δίχτυα. Αλλά και με τις αλλαγές του κορυφαίου όλων Μάρκο Νίκολιτς να κλειδώνουν την πρόκριση και να σβήνει κάθε υποψία απειλής, η μοναδική ήρθε από την Άντερλεχτ στο 71' και τέλος!

Όλα αυτά στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, πού αλλού, εκεί που όταν όλα και όλοι είναι ένα για τον κοινό σκοπό, δεν υπάρχει αντίπαλος να μην γονατίσει! Συγκλονιστική έδρα στο ματς με τους Βέλγους με τους οπαδούς της ΑΕΚ να έχουν πνίξει τον αντίπαλο, κάτι που φαινόταν από το πρώτο 45λεπτο. Όμως όλα αυτά έγιναν με αποτέλεσμα της δουλειάς τους Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος και στη διαχείριση πήρε άριστα και με πολλά θαυμαστικά. Οι αλλαγές του κλείδωσαν το σκορ, έφεραν άνεση, κατοχή και λίγο έλειψε να αποφέρουν και ένα τρίτο γκολ. Επιπρόσθετα ενόψει Τρίπολης στην Νέα Φιλαδέλφεια είχε και ξεκούραση, φρεσκάρισμα, χαλάρωση και αξίζουν μόνο μπράβο στον Σέρβο τεχνικό που ήδη έχει πετύχει στην ΑΕΚ σε επίπεδο 50 με 60%... Χρειάζεται πλέον στήριξη σε χαφ, φορ και όχι μόνο από την ιδιοκτησία, το αξίζει, το κέρδισε, του πρέπει και θα έπρεπε να του έχουν δώσει αυτά που χρειάζεται πριν καν τα ματς με την Άντερλεχτ...

Την Κυριακή πρέπει να έχει αντίστοιχη γιορτή για το τρία στα τρία στην Νέα Φιλαδέλφεια και την αναγνώριση που αξίζει η προσπάθεια της ΑΕΚ του Νίκολιτς που πέτυχε και το σερί αήττητο για να έχει ευρωπαϊκή παρουσία...