Η ΑΕΚ με την «οβίδα» του Κοϊτά (36') και με τη σουτάρα του Κουτέσα (48') «έλιωσε» την Άντερλεχτ στο «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας (2-0) και οι κιτρινόμαυροι με 3/3 προκρίσεις έκλεισαν μια θέση στη League Phase του Conference League!

Το «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας έσπρωξε την ΑΕΚ και η Ένωση με πάθος, μυαλό και αποφασιστικότητα... κατάπιε την Άντερλεχτ και με το 2-0 έκλεισε μια θέση για τη League Phase του Conference League! Η «ρουκέτα» του Κοϊτά στο 36' και το δυνατό διαγώνιο σουτ του Κουτέσα λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους (48') έδωσαν την τρίτη διαδοχική πρόκριση της ΑΕΚ που θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία στη League Stage της διοργάνωσης πετυχαίνοντας τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν! Φανταστική ατμόσφαιρα στην κατάμεστη OPAP Arena, με τους φίλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν μαζί με τους παίκτες στο φινάλε.

ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν επιφύλασσε κάποια έκπληξη στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, με τους Ζίνι και Γιόβιτς να είναι στον πάγκο όπως αναμενόταν. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, ο Πήλιος επέστρεψε στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να είναι οι άλλοι της αμυντικής τετράδας. Οι Μαρίν και Πινέδα ήταν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Κουτέσα αριστερά και Ελίασον δεξιά και τον Κοϊτά με τον Πιερό στην επίθεση. Για την Άντερλεχτ ο Μπέσνικ Χάσι επέλεξε τον Κόζεμανς στην εστία, τους Οζκάν, Χέι, Κανά και Μάαμαρ στην άμυνα, τους Ουέρτα, Γιανσάνα και Ντε Κατ στη μεσαία γραμμή, τους Ανγκούλο και Αζάρ στα δύο άκρα και στην κορυφή της επίθεσης τον Ντόλμπεργκ.

Η Φιλαδέλφεια «έβραζε», μπροστά η ΑΕΚ με «βολίδα» Κοϊτά

Από το πρώτο λεπτό τα... ντεσιμπέλ στην OPAP Arena έπιαναν ακραίους αριθμούς με τη φωνή από την εξέδρα να σπρώχνει την ΑΕΚ. Οι κιτρινόμαυροι μπήκαν αποφασιστικά, επιβάλλοντας το παιχνίδι τους και με απόλυτη συγκέντρωση στο πλάνο, αλλά και με υπομονή, έψαχναν τη σωστή τελική ενέργεια. Η πρώτη τελική ήρθε στο 5' με ένα σουτ του δραστήριου Κοϊτά που πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Η Άντερλεχτ από την πλευρά της φαινόταν αρκετά επηρεασμένη και από την καυτή ατμόσφαιρα και προσπάθησε να απειλήσει με ένα μακρινό σουτ του Ουέρτα στο 11' το οποίο ο Στρακόσα μπλόκαρε εύκολα, ενώ στην εξέλιξη ο Πιερό δεν μπόρεσε να πιάσει καλά την κεφαλιά μετά από σέντρα του Ελίασον από πλεονεκτική θέση.

Οι παίκτες του Νίκολιτς συνέχιζαν να ελέγχουν τον ρυθμό, με τους Μαρίν και Πινέδα να έχουν κερδίσει τη μάχη του κέντρου, βγάζοντας μεγάλη ένταση και πάθος. Στο 21' ένα πλασέ του Κουτέσα από πλάγια θέση δεν βρήκε στόχο, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Πιερό κόπηκε στην προσπάθειά του να σουτάρει από τον Κανά. Αυτό που έλειπε στην ΑΕΚ ήταν η σωστή τελική ενέργεια καθώς ανασταλτικά δεν απειλούνταν καθόλου. Κι αυτή ήρθε στο 36' φέρνοντας και το προβάδισμα.

Ο Ρότα ανέκτησε την μπάλα από τον Ανγκούλο, ο Ελίασον πάσαρε γρήγορα στον Κοϊτά και αυτός βρίσκοντας χώρο έπιασε μια «βολίδα» που τίναξε τα δίχτυα του Κόζεμανς κάνοντας το 1-0 και βάζοντας «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια! Η Ένωση δεν παρασύρθηκε από το γκολ, συνέχισε να παίζει μυαλωμένα και μάλιστα στις καθυστερήσεις μετά από ωραία μπαλιά του Πήλιου ο Πιερό απείλησε ξανά, αλλά πάλι το τελείωμά του ήταν κακό πλάγια μέσα από την περιοχή.

Ο Κουτέσα εδραίωσε το προβάδισμα και η ΑΕΚ έκλεισε θέση στη League Phase

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Χάσι που προφανώς δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα της Άντερέχτ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, βγάζοντας μάλιστα δύο παίκτες από τον άξονά του, όπου η ΑΕΚ είχε κυριαρχήσει πλήρως. Αλλά η Ένωση συνέχιζε με τέτοια αποφασιστικότητα που γρήγορα μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου διπλασίασε τα τέρματά της ξεσηκώνοντας ξανά την OPAP Arena. Στο 48' ο Κουτέσα συνέκλινε από τα αριστερά προς τα μέσα και με ένα πολύ δυνατό διαγώνιο σουτ βρήκε το πλαϊνό δίχτυ γράφοντας το 2-0 και πανηγυρίζοντας αλά Χάρι Πότερ! Τίποτα βέβαια δεν είχε τελειώσει, με την Άντερλεχτ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου με κεφαλιά του Ντόλμπεργκ δύο λεπτά πιο μετά που μπλόκαρε ο Στρακόσα.

Η ΑΕΚ συνέχιζε όμως ορμητικά και στο 52' ο Πινέδα παίζοντας το ένα δύο με τον Πιερό βρέθηκε απέναντι από τον Κόζεμανς, χωρίς να καταφέρει να τον πλασάρει. Οι «μοβ» των Βρυξελλών αναγκαστικά έπρεπε να βγουν μπροστά και να πιέσουν ψηλά, ωστόσο η ΑΕΚ με συμπαγή ανασταλτική λειτουργία δεν τους επέτρεπε να μπουν στο παιχνίδι. Οι κιτρινόμαυροι είχαν δώσει χώρο στην Άντερλεχτ που είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο με σκοπό να χτυπήσουν στην αντεπίθεση, όπως στο 65' αλλά το τελείωμα του Κοϊτά ήταν αδύναμο.

Η μεγαλύτερη στιγμή της Άντερλεχτ ήρθε στο 71' με τον Ντόλμπεργκ, ο οποίος προσπάθησε να απειλήσει ξανά με κεφαλιά με το μαρκάρισμα να χάνεται, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο του Στρακόσα, με τη βελγική ομάδα να έχει ανέβει όλη μπροστά στην προσπάθειά της να μειώσει. Ο Νίκολιτς έκανε τις πρώτες του κινήσεις με τον Γιόβιτς αντί του Πιερό και τον Λιούμπισιτς αντί του Ελίασον, με τον Κροάτη να περνάει στο «δέκα» και τον Κοϊτά να πηγαίνει δεξιά.

Στο 75' η ΑΕΚ άγγιξε και ένα τρίτο τέρμα μετά από εκτέλεση κόρνερ και σκαστή κεφαλιά του Ρέλβας που πέρασε πάνω από το οριζόντιο, με τον Νίκολιτς να περνάει λίγο αργότερα και τον Πένραϊς αντί του Κουτέσα, με τον Σκωτσέζο μάλιστα σε δύο περιπτώσεις στο τέλος να νικιέται από τον Κόζεμανς. Η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις σε ανατροπή του Λιούμπισιτς, όμως μέσω VAR ο Σάγκι το πήρε πίσω καθώς το μαρκάρισμα ήταν εκτός περιοχής, με την Ένωση να πανηγυρίζει με τους φίλους της τη μεγάλη πρόκριση στη League Phase στο φινάλε.

MVP: Συγκλονιστικός Μαρίν στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, οργανώνοντας το παιχνίδι, μα κυρίως ανασταλτικά. Ήταν παντού και καθάρισε τα πάντα!

Στο ύψος τους: Ο Κοϊτά ήταν πηγή κινδύνου για τη βελγική άμυνα, βγάζοντας τρομερή ενέργεια και σκοράροντας τη ρουκέτα για το 1-0. Από κοντά και ο σκόρερ του δεύτερου γκολ, ο Κουτέσα, ενώ ο Πινέδα μαζί με τον Μαρίν στον άξονα νίκησαν κατά κράτος τους αντιπάλους τους.

Αδύναμος κρίκος: Ο άξονας της Άντερλεχτ κατατροπώθηκε από εκείνον της ΑΕΚ, με τους Ουέρτα και Ντε Κατ να γίνονται αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου μέρους.

Η γκάφα: Την έκανε ο Χέι που άργησε να πάει πάνω στον Κοϊτά στο γκολ της ΑΕΚ για το 1-0.

Το στραγάλι: Ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι δεν είχε την πολύ δύσκολη φάση στο παιχνίδι, κάνοντας σε γενικές γραμμές μια σωστή διαιτησία. Σωστά πήρε πίσω το πέναλτι στο φινάλε πάνω στον Λιούμπισιτς έπειτα από υπόδειξη του VAR καθώς το μαρκάρισμα ήταν εκτός περιοχής.

Το ταμείο του Gazzetta: Με συγκέντρωση, ενέργεια και πάθος και με τη δύναμη της καυτής Νέας Φιλαδέλφειας, η ΑΕΚ... κατάπιε την Άντερλεχτ και πήρε την πολυπόθητη θέση στη League Phase του Conference League. Η Ένωση πέτυχε τον μεγάλο της στόχο και με 3/3 προκρίσεις στα προκριματικά θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία, με τον μετρ των προκρίσεων Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του να πανηγυρίζουν στην κατάμεστη OPAP Arena.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα (78' Πένραϊς), Ελίασον (73' Λιούμπισιτς), Κοϊτά (88' Βίντα), Πιερό (73' Γιόβιτς)

Αντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κόζεμανς, Οζκάν (46' Αουγκούστινασον), Χέι, Κανά, Μάαμαρ (68' Ντεγκρέεφ), Γιανσάνα, Ουέρτα (46' Μπερτατσίνι), Ντε Κατ (46' Βερσάερεν), Ανγκούλο, Αζάρ (68' Στροέικενς), Ντόλμπεργκ