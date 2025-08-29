Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ ενόψει της κλήρωσης της League Phase του Conference League (29/8).

Η ΑΕΚ πέτυχε τον πρώτο (χρονικά) μεγάλο στόχο της εποχής Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δικέφαλος έκανε το 3/3 και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, όπου θα κάνει παρθενική εμφάνιση.

Η Ένωση θα δώσει έξι ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι τον Δεκέμβριο και στην κλήρωση της Παρασκευής (29/8, 14:00 - Cosmote Sport 1 HD) θα μάθει τους αντιπάλους της.

Ο Δικέφαλος θα μπει στο 4ο Group δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο από κάθε ένα από τα έξι pots. Τα τρία ματς θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια και άλλα τόσα θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εκτός έδρας.

🚨 🇵🇱 POLAND MADE HISTORY!



✅ 🇵🇱 Poland are the first nation ever with FOUR CLUBS in the main stage of the Conference League!



🇵🇱 Legia Warszawa in Pot 1!

🇵🇱 Lech Poznań in Pot 2!

🇵🇱 Jagiellonia Białystok in Pot 3!

🇵🇱 Raków Częstochowa in Pot 5! pic.twitter.com/Uqb3KrNxbt August 28, 2025

Oι 36 ομάδες της League Phase του Conference League

1o group δυναμικότητας

Φιορεντίνα

Άλκμααρ

Σαχτάρ

Σλόβαν Μπρατισλάβας

Ραπίντ Βιέννης

Λέγκια Βαρσοβίας

2ο group δυναμικότητας

Σπάρτα Πράγας

Ντιναμό Κιέβου

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Ράγιο Βαγεκάνο

Σάμροκ Ρόβερς

3ο group δυναμικότητας

Ομόνοια

Μάιντς

Στρασμπούρ

Γιαγκελόνια

Τσέλιε

Ριέκα

4ο group δυναμικότητας

Ζρίνσκι

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

Κουόπιο

ΑΕΚ

Αμπερντίν

Ντρίτα

5ο group δυναμικότητας

Μπρέινταμπλικ

Σίγκμα Όλομουτς

Σαμσουνσπόρ

Ράκοβ

ΑΕΚ Λάρνακας

Σκεντίγια

6ο group δυναμικότητας

Χάκεν

Λωζάνη

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

Χάμρουν Σπάρτανς

Νόα

Σέλμπουρν

