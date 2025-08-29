ΑΕΚ: Τα group δυναμικότητας στην κλήρωση της League Phase του Conference League
- Oι 36 ομάδες της League Phase του Conference League
- Oι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών της League Phase του Conference League
Η ΑΕΚ πέτυχε τον πρώτο (χρονικά) μεγάλο στόχο της εποχής Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δικέφαλος έκανε το 3/3 και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, όπου θα κάνει παρθενική εμφάνιση.
Η Ένωση θα δώσει έξι ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι τον Δεκέμβριο και στην κλήρωση της Παρασκευής (29/8, 14:00 - Cosmote Sport 1 HD) θα μάθει τους αντιπάλους της.
Ο Δικέφαλος θα μπει στο 4ο Group δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο από κάθε ένα από τα έξι pots. Τα τρία ματς θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια και άλλα τόσα θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εκτός έδρας.
🚨 🇵🇱 POLAND MADE HISTORY!
✅ 🇵🇱 Poland are the first nation ever with FOUR CLUBS in the main stage of the Conference League!
🇵🇱 Legia Warszawa in Pot 1!
🇵🇱 Lech Poznań in Pot 2!
🇵🇱 Jagiellonia Białystok in Pot 3!
🇵🇱 Raków Częstochowa in Pot 5! pic.twitter.com/Uqb3KrNxbt— Football Rankings (@FootRankings) August 28, 2025
Oι 36 ομάδες της League Phase του Conference League
1o group δυναμικότητας
- Φιορεντίνα
- Άλκμααρ
- Σαχτάρ
- Σλόβαν Μπρατισλάβας
- Ραπίντ Βιέννης
- Λέγκια Βαρσοβίας
2ο group δυναμικότητας
- Σπάρτα Πράγας
- Ντιναμό Κιέβου
- Κρίσταλ Πάλας
- Λεχ Πόζναν
- Ράγιο Βαγεκάνο
- Σάμροκ Ρόβερς
3ο group δυναμικότητας
- Ομόνοια
- Μάιντς
- Στρασμπούρ
- Γιαγκελόνια
- Τσέλιε
- Ριέκα
4ο group δυναμικότητας
- Ζρίνσκι
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
- Κουόπιο
- ΑΕΚ
- Αμπερντίν
- Ντρίτα
5ο group δυναμικότητας
- Μπρέινταμπλικ
- Σίγκμα Όλομουτς
- Σαμσουνσπόρ
- Ράκοβ
- ΑΕΚ Λάρνακας
- Σκεντίγια
6ο group δυναμικότητας
- Χάκεν
- Λωζάνη
- Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
- Χάμρουν Σπάρτανς
- Νόα
- Σέλμπουρν
Oι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών της League Phase του Conference League
- 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
