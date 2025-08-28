Τα χρήματα που εξασφάλισε η ΑΕΚ χάρη στην πρόκριση της στη League Phase του Conference League και αυτά που διεκδικεί.

Αποστολή εξετελέσθη. Η ΑΕΚ πέτυχε τον (χρονικά) πρώτο στόχο της νέας σεζόν, καθώς απέκλεισε την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια και για πρώτη φορά προκρίθηκε στη League Phase του Conference League.

Η Ένωση στην πορεία της προς τη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA πήρε, 550 χιλιάδες ως μπόνους συμμετοχής στον προηγούμενο γύρο και 350 χιλιάδες για τη συμμετοχή σε δύο προκριματικούς γύρους, ενώ από τη συμμετοχή της στα Play Offs έβαλε στα ταμεία της ακόμα 175.000 ευρώ.

Από τη στιγμή που ο Δικέφαλος προκρίθηκε στη League Phase, μόνο με τη συμμετοχή του «κλείδωσε» μίνιμουμ 3,17 εκατομμύρια ευρώ.

Στο Conference League κάθε ομάδα λαμβάνει 400.000 ευρώ για τις νίκες και 133.000 ευρώ στις ισοπαλίες. Φυσικά στη League Phase κάθε ομάδα λαμβάνει και μπόνους με βάση την τελική της κατάταξη.