Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ με 2-0.

Η ΑΕΚ με γκολάρες των Κοϊτά, Κουτέσα νίκησε 2-0 την Άντερλεχτ και με τρεις σπουδαίες προκρίσεις, αν κι ανίσχυρη πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.

Η Ένωση παρουσιάστηκε αποφασισμένη κόντρα στους Βέλγους, στην καυτή OPAP Arena και πήρε μία πανάξια πρόκριση.

Δείτε τα highlights από τον θρίαμβο της ΑΕΚ