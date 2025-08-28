ΑΕΚ - Άντερλεχτ 2-0: Τα highlights από τον θρίαμβο της Ένωσης
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ με 2-0.
Η ΑΕΚ με γκολάρες των Κοϊτά, Κουτέσα νίκησε 2-0 την Άντερλεχτ και με τρεις σπουδαίες προκρίσεις, αν κι ανίσχυρη πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.
Η Ένωση παρουσιάστηκε αποφασισμένη κόντρα στους Βέλγους, στην καυτή OPAP Arena και πήρε μία πανάξια πρόκριση.
Δείτε τα highlights από τον θρίαμβο της ΑΕΚ
@Photo credits: INTIME
