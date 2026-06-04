Ο ρεπόρτερ της ομάδας της ΑΕΚ στάθηκε στην εκπομπή του Gazzetta σε όλα τα νεότερα που αφορούν στην «Ένωση».

Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για όλα όσα έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ: τόσο για όλα όσα έχουν να κάνουν με τον Νίκολιτς. Όπως επίσης για την συνέχεια σε σχέση με τις κινήσεις του Ριμπάλτα και πάντα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.