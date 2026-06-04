Τσακίρης στους Galacticos: Η αύξηση και το bonus στον Νίκολιτς και η συνέχεια με Ριμπάλτα
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Ο ρεπόρτερ της ομάδας της ΑΕΚ στάθηκε στην εκπομπή του Gazzetta σε όλα τα νεότερα που αφορούν στην «Ένωση».
Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για όλα όσα έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ: τόσο για όλα όσα έχουν να κάνουν με τον Νίκολιτς. Όπως επίσης για την συνέχεια σε σχέση με τις κινήσεις του Ριμπάλτα και πάντα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
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