Η ΑΕΚ πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση επί της Άντερλεχτ στη Leagye Phase του Conference League και οι παίκτες έγιναν ένα με τον κόσμο. Πήρε την μπάλα του αγώνα ο Μάριος Ηλιόπουλοις.

Θρίαμβος της ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «πάτησε» την Άντερλεχτ στη ρεβάνς και «πέταξε» για τη League Phase του Conference League.

Μετά τη μεγάλη νίκη οι παίκτες του Δικεφάλου και ο Μάρκο Νίκολιτς έγιναν ένα με τους Ενωσίτες, οι οποίοι έστησαν πάρτι για το 3/3 στα προκριματικά.

Μετά το ματς κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο ο πανευτυχής Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Μάλιστα ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ πήρε μαζί του και την μπάλα του αγώνα, αφού πρώτα έπαιξε με αυτήν στον αγωνιστικό χώρο!