ΑΕΚ - Άντερλεχτ: Κιτρινόμαυρο «πάρτι» για την πρόκριση, έπαιξε μπάλα και την πήρε μαζί του ο Μάριος Ηλιόπουλος
Θρίαμβος της ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «πάτησε» την Άντερλεχτ στη ρεβάνς και «πέταξε» για τη League Phase του Conference League.
Μετά τη μεγάλη νίκη οι παίκτες του Δικεφάλου και ο Μάρκο Νίκολιτς έγιναν ένα με τους Ενωσίτες, οι οποίοι έστησαν πάρτι για το 3/3 στα προκριματικά.
Μετά το ματς κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο ο πανευτυχής Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Μάλιστα ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ πήρε μαζί του και την μπάλα του αγώνα, αφού πρώτα έπαιξε με αυτήν στον αγωνιστικό χώρο!
