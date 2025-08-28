ΑΕΚ - Άντερλεχτ: Κιτρινόμαυρο «πάρτι» για την πρόκριση, έπαιξε μπάλα και την πήρε μαζί του ο Μάριος Ηλιόπουλος

Βασίλης Μπαλατσός
Η ΑΕΚ πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση επί της Άντερλεχτ στη Leagye Phase του Conference League και οι παίκτες έγιναν ένα με τον κόσμο. Πήρε την μπάλα του αγώνα ο Μάριος Ηλιόπουλοις.

Θρίαμβος της ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «πάτησε» την Άντερλεχτ στη ρεβάνς και «πέταξε» για τη League Phase του Conference League.

Μετά τη μεγάλη νίκη οι παίκτες του Δικεφάλου και ο Μάρκο Νίκολιτς έγιναν ένα με τους Ενωσίτες, οι οποίοι έστησαν πάρτι για το 3/3 στα προκριματικά.

Μετά το ματς κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο ο πανευτυχής Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Μάλιστα ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ πήρε μαζί του και την μπάλα του αγώνα, αφού πρώτα έπαιξε με αυτήν στον αγωνιστικό χώρο!

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
     

