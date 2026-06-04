ΑΕΚ: Στο Σουηδία - Ελλάδα ο Σταυροθανασόπουλος
Άνθρωπος της ΑΕΚ βρίσκεται στη Στοκχόλμη παρακολουθώντας το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την αντίστοιχη της Σουηδίας και συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Σταυροθανασόπουλος.
Ο αναπληρωτής διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ ταξίδεψε στη Σουηδία και βρίσκεται στις εξέδρες της Strawberry Arena παρακολουθώντας το φιλικό ματς της «γαλανόλευκης».
Ως ποδοσφαιριστής ο Σταυροθανασόπουλος έχει περάσει από τη Σουηδία αγωνιζόμενος στην Ακρόπολις, στη Φρέι Τάμπι και στη Χάνινγκε.
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