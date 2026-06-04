ΑΕΚ: Στο Σουηδία - Ελλάδα ο Σταυροθανασόπουλος

ΑΕΚ: Στο Σουηδία - Ελλάδα ο Σταυροθανασόπουλος

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ΑΕΚ: Στο Σουηδία - Ελλάδα ο Σταυροθανασόπουλος

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Ο αναπληρωτής διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Κωνσταντίνος Σταυροθανασόπουλος βρίσκεται στη Στοκχόλμη παρακολουθώντας το φιλικό της Σουηδίας με την Ελλάδα.

Άνθρωπος της ΑΕΚ βρίσκεται στη Στοκχόλμη παρακολουθώντας το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την αντίστοιχη της Σουηδίας και συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Σταυροθανασόπουλος.

Ο αναπληρωτής διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ ταξίδεψε στη Σουηδία και βρίσκεται στις εξέδρες της Strawberry Arena παρακολουθώντας το φιλικό ματς της «γαλανόλευκης».

Ως ποδοσφαιριστής ο Σταυροθανασόπουλος έχει περάσει από τη Σουηδία αγωνιζόμενος στην Ακρόπολις, στη Φρέι Τάμπι και στη Χάνινγκε.

@Photo credits: INTIME
     

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