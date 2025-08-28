ΑΕΚ: H ημέρα, η ώρα και το κανάλι της κλήρωσης της League Phase του Conference League
Η εποχή του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία. Η ΑΕΚ πέτυχε το στόχο του 3/3 και έκλεισε τη θέση της στη League Phase του Conference League και πλέον περιμένει να μάθει τους έξι αντιπάλους της.
Η κλήρωση Europa και Conference League θα είναι κοινή και η εκδήλωση θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8), στις 14:00, με τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA να έχει προτεραιότητα.
Η διαδικασία θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.