Η ΑΕΚ θα μετάσχει στην κλήρωση της League Phase του Conference League, η οποία θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD.

Η εποχή του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία. Η ΑΕΚ πέτυχε το στόχο του 3/3 και έκλεισε τη θέση της στη League Phase του Conference League και πλέον περιμένει να μάθει τους έξι αντιπάλους της.

Η κλήρωση Europa και Conference League θα είναι κοινή και η εκδήλωση θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8), στις 14:00, με τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA να έχει προτεραιότητα.

Η διαδικασία θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD.