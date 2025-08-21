Στρακόσα: «Δείξαμε περισσότερο σεβασμό απ' ότι έπρεπε στην Άντερλεχτ»

Οι δηλώσεις του πρωταγωνίστη της ΑΕΚ στην ισοπαλία με την Άντερλεχτ, Θωμά Στρακόσα, στην κάμερα της Cosmote TV.

O Θωμάς Στρακόσα έκανε την κορυφαία εμφάνιση του ως παίκτης της ΑΕΚ και κράτησε «όρθια» την ομάδα του στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ (1-1). Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και στάθηκε στον... υπερβολικό σεβασμό που έδειξε η ομάδα του στους Βέλγους.

Οι δηλώσεις του Θωμά Στρακόσα

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, το σημαντικό είναι ότι πήραμε ισοπαλία, ειδικά με την εμφάνιση του πρώτου μέρους, στο δεύτερο μέρος βρήκαμε τον εαυτό μας. Δείξαμε περισσότερο σεβασμό από ότι έπρεπε στην Άντερλεχτ, τα παιχνίδια είναι δύσκολα, στο εντός έδρας πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και με αυτοπεποίθηση.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους και για ένα 20λεπτο στο β’ δείξαμε αυτό που έπρεπε. Είμαστε 1,5 μήνα με τον προπονητή οπότε αυτά που μας ζητάει δεν βγαίνουν αυτόματα, και για τον κόσμο και για εμάς δεν έχει σημασία το πως θα περάσουμε αλλά το να περάσουμε.

Εγώ είμαι από πέρυσι, κάποιοι ήταν πιο πολλά χρόνια με τον προηγούμενο προπονητή, εύχομαι να μπούμε στην Ευρώπη για να έρθουν οι αυτοματισμοί με τον νέο προπονητή».