ΑΕΚ - Άντερλεχτ: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας
Στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κριθεί το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Η ΑΕΚ κρατάει την τύχη της στα χέρια της μετά την ισοπαλία με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και καλείται στην «OPAP Arena» να πετύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν.
O Δικέφαλος θα υποδεχτεί τους Βέλγους στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα Play Offs του Conference League στις 28 Αυγούστου, στις 21:00.
Όπως και το πρώτο παιχνίδι η ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ θα μεταδοθεί από την πλατφόρμα της Cosmote TV.
