Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα Play Offs του Conference League στις 28 Αυγούστου, στις 21:00.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κριθεί το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Η ΑΕΚ κρατάει την τύχη της στα χέρια της μετά την ισοπαλία με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και καλείται στην «OPAP Arena» να πετύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν.

Όπως και το πρώτο παιχνίδι η ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ θα μεταδοθεί από την πλατφόρμα της Cosmote TV.