Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Παίκτες και Ενωσίτες έγιναν «ένα» στο φινάλε (vid)
Μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έγιναν «ένα» με τους φίλους του Δικεφάλου που βρέθηκαν στο «Lotto Park». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ
Και τώρα... Νέα Φιλαδέλφεια! Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο και καλείται στην «OPAP Arena», με την ώθηση του κόσμου της, να πάρει την πρόκλριση στη League Phase του Conference League.
Μετά το παιχνίδι οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έγιναν «ένα» με τους περίπου 1.300 Ενωσίτες που έδωσαν το παρών στο «Lotto Park».
🟡🙌 Παίκτες και κόσμος μετά το τέλος του αγώνα.#aekfc pic.twitter.com/uRqbtjcHq7— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 21, 2025
