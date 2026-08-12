ΑΕΚ - ΟΦΗ (Τελικός Super Cup): Στο 98' ο Ζίνι έκανε το 2-2
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Ο Ζίνι στο 98' πέτυχε το 2-2!
Η ΑΕΚ στο 98' έκανε το 2-2 με τον Ζίνι κι έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι!
Ο Μάγερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ζίνι με κεφαλιά σημείωσε το 2-2!
Δείτε το γκολ
@Photo credits: INTIME
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