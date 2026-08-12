Ο Ζίνι στο 98' πέτυχε το 2-2!

Η ΑΕΚ στο 98' έκανε το 2-2 με τον Ζίνι κι έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι!

Ο Μάγερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ζίνι με κεφαλιά σημείωσε το 2-2!

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