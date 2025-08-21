Ο Πέτρος Μάνταλος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο φινάλε του ματς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ και θα χάσει τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η ΑΕΚ έμεινε «όρθια» στο ματς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, καθώς έφυγε με την ισοπαλία (1-1) και συνεπώς όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεση του για το ματς της «OPAP Arena» τον αρχηγό της ομάδας του, Πέτρο Μάνταλο.

Στο 90+4', λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή των καθυστερήσεων, ο πολύπειρος διεθνής Έλληνας χαφ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα επειδή, χτύπησε την μπάλα πριν εκτελέσει το πλάγιο ποδοσφαιριστής των Βέλγων.