Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Αποβλήθηκε ο Μάνταλος στο φινάλε, χάνει τη ρεβάνς
Η ΑΕΚ έμεινε «όρθια» στο ματς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, καθώς έφυγε με την ισοπαλία (1-1) και συνεπώς όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεση του για το ματς της «OPAP Arena» τον αρχηγό της ομάδας του, Πέτρο Μάνταλο.
Στο 90+4', λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή των καθυστερήσεων, ο πολύπειρος διεθνής Έλληνας χαφ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα επειδή, χτύπησε την μπάλα πριν εκτελέσει το πλάγιο ποδοσφαιριστής των Βέλγων.
