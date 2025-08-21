ΑΕΚ: «Ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, να προστατέψουμε την ομάδα και το γήπεδό μας»

Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζήτησε από τους φιλάθλους που βρίσκονται στις Βρυξέλλες να συνεργαστούν με τις τοπικές Αρχές προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά το ματς με την Άντερλεχτ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το αποψινό (21/8) παιχνίδι με την Άντερλεχτ για το Conference League και θα έχει φυσικά στο πλευρό της τον κόσμο της.

Η παρουσία των φιλάθλων είναι πάντα πηγή δύναμης και στήριξης για τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, την ίδια στιγμή, όμως, απαιτείται υπευθυνότητα και προσοχή από όλους, όπως ανέφεραν με ανακοίνωσή τους οι Κιτρινόμαυροι.

Η ομάδα, που ήδη έχει τιμωρηθεί για τη χρήση καπνογόνων και βεγγαλικών, κάλεσε τον κόσμο να συνεργαστεί με τις Αρχές για να αποφευχθεί οποιαδήποτε νέα ποινή.



Η ενημέρωση της ΑΕΚ:

Η ομάδα μας θα έχει τη στήριξη του κόσμου της και απόψε στο γήπεδο της Άντερλεχτ, στις Βρυξέλλες. Η παρουσία αυτή είναι πολύ σημαντική για τους παίκτες και το τεχνικό μας επιτελείο, που θέλουν πάντα μαζί τους τον κόσμο της ΑΕΚ.

Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο είναι και πάλι απαραίτητο να επισημάνουμε πως δυστυχώς εκτός από την ενεργοποίηση της προηγούμενης ποινής που κράτησε κλειστό το Βόρειο «Πέταλο» στο ματς με τον Άρη Λεμεσού στην Νέα Φιλαδέλφεια, η ομάδα μας είναι και πάλι τιμωρημένη με αναστολή για μια αγωνιστική για το ίδιο κομμάτι του γηπέδου. Βασική αιτία τα καπνογόνα, τα βεγγαλικά και τα στρόμπο.

Χρειάζεται, λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από δω και πέρα, για να αποφύγουμε οτιδήποτε που και την ομάδα δεν βοηθάει σε κάτι και την φέρνει ενώπιον κινδύνων που δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιμετωπίζει.

Είναι απόλυτη ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές αρχές ασφαλείας και την ασφάλεια του γηπέδου και ανταπόκριση στις οδηγίες τους. Ακόμη περισσότερο είναι ανάγκη να προστατέψουμε το δικό μας γήπεδο αποφεύγοντας εντελώς αχρείαστες ενέργειες που δεν βοηθούν σε τίποτα την ΑΕΚ και μόνο στρέφονται ενάντια στο συμφέρον της.

Η ομάδα σας χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια.