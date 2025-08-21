Το Gazzetta στην ιστορική έδρα της Άντερλεχτ: Εδώ η ΑΕΚ θέλει να πει τη δική της ιστορία

Το Gazzetta μπήκε στο ιστορικό «Κονστάντ Βάντεν Στοκ» ή Lotto Park στη σύγχρονη εκδοχή του και σας κάνει μια μίνι ξενάγηση στην έδρα της Άντερλεχτ. Εδώ όπου η ΑΕΚ θέλει απόψε να βάλει τις βάσεις της πρόκρισης. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Μπορεί το ποδόσφαιρο μιας άλλης εποχής να ανακατευτεί με το μοντέρνο και η παλιά με την καινούργια κουλτούρα να φωλιάζουν μέσα σε ένα γήπεδο του σήμερα; Αν μιλάμε για την ιστορική έδρα της Άντερλεχτ, τότε ναι.

Μπήκαμε με το Gazzetta στο «Κονστάντ Βάντεν Στοκ», το οποίο έχει μετονομαστεί για χορηγικούς λόγους σε Lotto Park, εδώ όπου η ΑΕΚ απόψε θέλει να πει τη δική της ιστορία και να βάλει τις βάσεις της πρόκρισης.

Ένα γήπεδο 21.500 θέσεων που στέκει αγέρωχο εδώ και πάνω από 100 χρόνια (άνοιξε τις πύλες του το 1917) και του οποίου τα γέρικα τείχη έχουν υποστεί ανακαινίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Η ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα έχει κάτι από τη νοσταλγία του παρελθόντος όταν επί ημερών του θρυλικού προέδρου της για μια 25ετια (1971-1996), του Κονστάντ Βάντεν Στοκ, η Άντερλεχτ κατακτούσε εγχώρια και ευρωπαϊκά τρόπαια.

Όμως την ίδια στιγμή φυσικά, συνδυάζει πράγματα και από το σύγχρονο μοτίβο, σε ένα γήπεδο το οποίο είναι καθαρά ποδοσφαιρικό και το οποίο περιβάλλεται από ένα καταπράσινο πάρκο σε μια γειτονιά μεταναστών στις Βρυξέλλες.

Στους τοίχους του γηπέδου, λίγο πριν οδηγηθείς στον αγωνιστικό χώρο, είναι αποτυπωμένη η ιστορία της Άντερλεχτ. Πολ Βαν Χιμστ, Ρόμπι Ρένζενμπρινκ, Λούντο Κόεκ, Χουάν Λοθάνο και Φράνκι Βερκάουτερεν από τη μία. Οι πιο παλιοί. Και από την άλλη, οι νεότεροι της πιο πρόσφατης ιστορίας των «μωβ».

Λουκ Νίλις, Έντσο Σίφο, ο γνωστός μας από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, Περ Ζέτερμπεργκ, Βινσέντ Κομπανί, αλλά και παίκτες που είναι εν ενεργεία όπως ο Ρομέλου Λουκάκου και ο Γιούρι Τίλεμανς καθώς οι δύο τελευταίοι έχουν αναδειχθεί από τα σπλάχνα της Άντερλεχτ.

Royal Sporting Club Anderlecht γράφει ο απέναντι τοίχος, στην πλήρη ονομασία του κλαμπ. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τη σπουδαία ιστορία αυτού του συλλόγου που μπορεί σήμερα να μην θυμίζει την τεράστια ομάδα του παρελθόντος, ωστόσο δεν παύει να φοράει μια βαριά ευρωπαϊκή φανέλα.

Η ΑΕΚ θέλει από το θρυλικό «Κονστάντ Βάντεν Στοκ» ή αλλιώς Lotto Park, όπως το αποκαλούν σήμερα, να φύγει με ένα σκορ που θα της δώσει τη δυνατότητα σε μια εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια να ανανεώσει την ευρωπαϊκή της παρουσία για το φθινόπωρο και τον χειμώνα...