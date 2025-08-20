Η ΑΕΚ έφτασε στις Βρυξέλλες ενόψει της αυριανής πρώτης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ. Το Gazzetta ταξίδεψε με το τσάρτερ των κιτρινόμαυρων και σας μεταφέρει μικρά-μικρά από το ταξίδι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης η ΑΕΚ, η οποία το βράδυ της Πέμπτης (21/8, 21:00) κοντράρεται με την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του Conference League.

Το Gazzetta ήταν στο τσάρτερ της κιτρινόμαυρης αποστολής για το Βέλγιο και σας μεταφέρει μικρά-μικρά από το ταξίδι στις Βρυξέλλες.

*Πρώτο ταξίδι με την ΑΕΚ για τον Γιόβιτς καθώς ο Σέρβος επιθετικός αν και είχε μπει στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με τον Άρη Λεμεσού δεν είχε ταξιδέψει στην Κύπρο για το πρώτο παιχνίδι. Ήταν ένα από τα πρόσωπα που τράβηξαν την προσοχή όσων περίμεναν την αποστολή της Ένωσης στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον Γιόβιτς να φωτογραφίζεται με φίλους της ομάδας και να υπογραφεί αυτόγραφα. Στην πτήση ήταν φυσικά μαζί με τους Βίντα και Γκατσίνοβιτς, ενώ δείχνει να έχει εγκλιματιστεί αμέσως έχοντας μια συνομιλία και με τον Στρακόσα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

*Σε ανεβασμένη διάθεση ο Ελίασον, ο οποίος βέβαια είχε ταξιδέψει και στη Λεμεσό για τον αγώνα με τον Άρη παρότι δεν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα. Τώρα αναμένεται να είναι η μία από τις δυο αλλαγές που έχει το δικαίωμα να κάνει η ΑΕΚ πριν το σημερινό deadline για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Ο Ελίασον ήταν ξανά παρέα με τον Ζίνι στο ταξίδι καθώς και οι δύο μιλάνε την πορτογαλική γλώσσα.

*Λόγω του τραυματισμού του Περέιρα, το παρεάκι με τους Πινέδα, Αγγελόπουλο και Γιόνσον είχε μία απουσία. Όμως το αγαπημένο τους UNO δεν θα μπορούσε να λείπει και από αυτό το ταξίδι.

*Διάφοροι ποδοσφαιριστές της Ένωσης προτίμησαν να χαλαρώσουν στην πτήση βάζοντας τα ακουστικά τους και βλέποντας ταινίες, σειρές ή ακούγοντας μουσική. Ένας από αυτούς και ο Κουτέσα, ο οποίος στα μέσα της πτήσης υπέγραψε και φανέλες φίλων της ΑΕΚ που του το ζήτησαν. Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Πινέδα, ο οποίος έβγαλε και selfie με τους τρεις φίλους της Ένωσης στο αεροπλάνο, αλλά και οι Πένραϊς, Γιόνσον.

*Το ταξίδι ως τις Βρυξέλλες είχε διάρκεια τριών ωρών. Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της ΑΕΚ προσγειώθηκε στη βελγική πρωτεύουσα στις 13:25 τοπική ώρα με την Ένωση να βρίσκει θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου και συννεφιά. Οι κιτρινόμαυροι θα μεταβούν με πούλμαν στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσουν. Το απόγευμα στις 18:00 τοπική ώρα θα λάβει χώρα η συνέντευξη Τύπου του Νίκολιτς ενώ μία ώρα αργότερα οι παίκτες της ΑΕΚ θα πραγματοποιήσουν την προπόνησή τους στο Lotto Park.

