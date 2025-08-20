Η ΑΕΚ αναχωρεί για το Βέλγιο ενόψει της αυριανής πρώτης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ για τα play off του Conference League, με τον Νίκλας Ελίασον να συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τις Βρυξέλλες αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης η αποστολή της ΑΕΚ, η οποία την Πέμπτη (21/8, 21:00) αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στο Βέλγιο στο πρώτο ματς για τα play off του Conference League.

Η Ένωση έκανε τα δύο πρώτα βήματα που απαιτούνταν αποκλείοντας τη Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού στους προηγούμενους προκριματικούς γύρους και τώρα πρέπει να πετάξει εκτός και την Άντερλεχτ για να μπει στη League Phase του Conference League.



Ο Ελίασον είναι μέσα στο γκρουπ των παικτών που παίρνει μαζί του ο Μάρκο Νίκολιτς, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι η μία από τις δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα, που η ΑΕΚ έχει περιθώριο να κάνει μέχρι απόψε 24 ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα με την Άντερλεχτ, με τον Περέιρα να μένει αντίθετα εκτός λόγω τραυματισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαρσιάλ έχει κάποιες ενοχλήσεις, οπότε έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν διαθέσιμος.



Η ΑΕΚ «πετάει» για τις Βρυξέλλες στις 11:00 και με την άφιξή της εκεί θα κατευθυνθεί στο ξενοδοχείο που θα διαμείνει. Αργότερα στις 18:00 τοπική ώρα, ο Μάρκο Νίκολιτς μαζί με έναν ποδοσφαιριστή των κιτρινόμαυρων θα μιλήσουν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Lotto Park, ενώ μία ώρα αργότερα θα λάβει χώρα η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στο γήπεδο της Άντερλεχτ.



Η αποστολή της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά Πιερό, Γιόβιτς, Ζίνι.

