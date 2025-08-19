Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για να αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για το ματς με την Άντερλεχτ με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο τι θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς μεσοεπιθετικά.

Η ΑΕΚ αγωνιστικά έχει στρέψει όλη την προσοχή της στην αναμέτρηση της Πέμπτης (21/8, 21:00) με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τα play off του Conference League. Οι κιτρινόμαυροι θα αναχωρήσουν το πρωί της Τετάρτης για τις Βρυξέλλες όπου και θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους με προπόνηση στο Lotto Park στις 19:00 τοπική ώρα, ενώ μία ώρα νωρίτερα ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Η Ένωση θα «πετάξει» στις 11:00 το πρωί για τις Βρυξέλλες από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με την αποστολή να γίνεται γνωστή στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη των κιτρινόμαυρων εκεί. Αυτό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ως προς τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς είναι τι σκέφτεται μεσοεπιθετικά και αν θα διατηρήσει τον ρόμβο ή έχει στο μυαλό του να παρατάξει έναν σχηματισμό με ακραίους, κάτι που έφερε την πρόκριση με τον Άρη Λεμεσού.

Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα στην άμυνα μοιάζουν να είναι... στάνταρ με τον Στρακόσα στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Στην εκδοχή του ρόμβου ο Μάνταλος θα είναι στο «έξι» με τον Μαρίν να παίρνει μάλλον τη θέση του τραυματία Περέιρα στο «οκτώ» παίζοντας μαζί με τον Πινέδα στον άξονα, ενώ μπροστά Κοϊτά και Κουτέσα διεκδικούν τις δύο θέσεις πίσω και πλάι στον Ζίνι, ειδικά μετά τα όσα έδωσαν μπαίνοντας ως αλλαγή στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού. Από την άλλη σε περίπτωση που ο Νίκολιτς επέλεγε να παίξει με ακραίους, τότε Πινέδα και Μαρίν είναι πιθανό να είναι το δίδυμο του άξονα, για να πάει ο Κουτέσα αριστερά, ο Κοϊτά δεξιά και είτε ο Μάνταλος, είτε ο Γκατσίνοβιτς να έχουν τον ρόλο του ελεύθερου πίσω από τον Ζίνι.

Μένει να επιβεβαιωθεί με τη γνωστοποίηση της αποστολής το πρωί της Τετάρτης και η παρουσία του Ελίασον σε αυτήν, κάτι που θα σημαίνει ότι ο Σουηδός εξτρέμ θα έχει επιστρέψει στην ευρωπαϊκή λίστα. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η ΑΕΚ έχει δικαίωμα για δύο προσθαφαιρέσεις στη λίστα μέχρι και αύριο 24 ώρες πριν τη σέντρα του πρώτου αγώνα με την Άντερλεχτ, με τον τραυματία Περέιρα να είναι σίγουρα η μια δεδομένη αλλαγή.