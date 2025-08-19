ΑΕΚ: Η καθυστέρηση στην περίπτωση του μέσου, ο Ντέσερς και οι ανάγκες!

Ο Γιώργος Τσακίρης κάνει focus στο θέμα της ενίσχυσης της ΑΕΚ με το 6άρι που αξιώνει καιρό τώρα ο Σέρβος τεχνικός και γράφει για φορ και άλλα...

Αύριο η αποστολή της ΑΕΚ πετάει για το Βέλγιο και τις Βρυξέλλες προκειμένου μια ημέρα αργότερα να αντιμετωπίσει στο πρώτο, από τα δυο συνολικά, ματς στην προκριματική διαδικασία των play offs του Conference League και τελικά μοιάζει δύσκολο, αν όχι απίθανο, να έχει έως αύριο το βράδυ να έχει αποκτηθεί ο αμυντικός μέσος που έχει ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Προσπάθεια και στόχευση του Χαβιέρ Ριμπάλτα, πάντα σε συνεργασία με τον 46χρονο Σέρβο προπονητή, μιας και έχουν άριστη συνεργασία, ήταν να έχει τελειώσει σήμερα το θέμα και να είχε προχωρήσει η Ένωση στην ολοκλήρωση του deal προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα: όπως κοινώς έγινε με την περίπτωση του Μαρίν και του Γιόβιτς. Φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί σε ότι αφορά στην υπόθεση του ...μπαλάτου αμυντικού μέσου που αναζητεί ο Δικέφαλος εδώ και καιρό μιας και από το βασικό στάδιο προετοιμασίας το έχει αξιώσει ο Νίκολιτς.

Με την ολοκλήρωση της δουλειάς στην Ολλανδία και το Μπουργκ Χάαμστεντ, ο προπονητής της ΑΕΚ είχε γνωστοποιήσει την επιθυμία του να βρεθεί άμεσα ένας παίκτης για το "6" με τα χαρακτηριστικά (καλύτερα ακόμη) του Πέτρου Μάνταλου. Τότε είχε προκύψει η περίπτωση του Νίκολα Μόρο της Μπολόνια με τα δεδομένα βέβαια από την πρώτη στιγμή να αναδεικνύουν -κάτι που σημειώναμε σχετικά στο ρεπορτάζ- ότι συνιστούσε δύσκολη έως ανέφικτη περίπτωση και παραμένει τέτοια. Για τον λόγο αυτό άλλωστε ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας εστίασε σε δυο άλλες περιπτώσεις δίχως, έως και τούτη την ώρα που γράφω αυτό το κείμενο, ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά ότι δύσκολα (ένα μικρό παραθυράκι αφήνουμε ανοιχτό) θα γίνει η προσθήκη του μέσου άμεσα προκειμένου να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης κάτι που αποτελούσε βασική επιδίωξη των υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού.

Παρατηρείται καθυστέρηση λοιπόν (και) στην υπόθεση απόκτησης ενός βασικού εργαλείου στο αγωνιστικό πρότζεκτ που έχει στο μυαλό του ο Σέρβος προπονητής κάτι φυσικά για το οποίο ο ίδιος είναι ενήμερος. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί έως και τη τελευταία στιγμή για τον χαφ, αλλά είναι δύσκολο, ενώ παράλληλα υπάρχει ακόμη και να τελειώσει απόψε, ή και αύριο, δεν αλλάζει το γεγονός: ότι καθυστέρησε πάρα πολύ... Το ίδιο έγινε στην περίπτωση του φορ και φυσικά του αριστερού μπακ με την ΑΕΚ πάντως να μη το... πληρώνει και να καταφέρνει να πάρει τις προκρίσεις που απαιτούνταν έως τώρα έχοντας μάλιστα δυο νίκες στις προκριματικές μάχες της και καμία ήττα! Προφανώς μακάρι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για την Ένωση μιας και σε αυτό το ενδεχόμενο θα έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο league stage του Conference League. Μάλιστα θα απογειωθεί ο βαθμός επιτυχίας αν φτάσει σε τρεις διαδοχικές προκρίσεις και δη αφού θα έχει κάνει την υπέρβαση απέναντι στην Άντερλεχτ που συνιστά το φαβορί του ζευγαριού.

Η καλή δουλειά, ο Ντέσερς και οι άλλες ανάγκες...

Έως τώρα η δουλειά γίνεται από τον Ριμπάλτα και με πολύ καλό αποτέλεσμα στο χορτάρι: αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Πένραις που δεν έχει δώσει ακόμη πράγματα στην ΑΕΚ, οι υπόλοιπες προσθήκες ήδη έχουν συμμετοχή σε αποτελέσματα και μάλιστα καθοριστική. Ρέλβας με το ...καλημέρα, Μαρίν με το που δηλώθηκε και από το πρώτο ματς που μπήκε ως αλλαγή, ο Κουτέσα με το που χρησιμοποιήθηκε και φυσικά ο killer Γιόβιτς που δεν χρειάστηκε παρά λίγα λεπτά για να αναδείξει την εκτελεστική του ικανότητα. Όλα πρέπει να τα γράφουμε και να τα αναδεικνύουμε: όπως το γεγονός πως με εξαίρεση τον Μήτογλου, έχει ουσιαστικά πετύχει να λύσει τις υποθέσεις αποδεσμεύσεων, με τα πρόσωπα που είχε καταστήσει σαφές ο Νίκολιτς ότι δεν υπολογίζει: Λαμέλα, Σιμάνσκι, Πάολο Φερνάντες και Τσιλούλη...

Σίγουρα στο γεγονός πως έχει καθυστερήσει σε κάποιες βασικές ανάγκες της ΑΕΚ στο δυναμικό της, όπως αναφέρω παραπάνω, παίζει ρόλο το γεγονός πως δεν μπαίνει στη διαδικασία να ασχολείται ο Ριμπάλτα (με τη σύμφωνη γνώμη του Νίκολιτς) με μέτριες περιπτώσεις οπως αναφέρει η ...πιάτσα! Για παράδειγμα μια περίπτωση που ειχε προταθεί ήταν όντως ο Εσπόζιτο της Σπέτσια αλλά τον είχε κόψει ακριβώς ως τέτοια υπόθεση: μέτρια...!!! Αυτό βέβαια δεν αρκεί να δικαιολογεί το γεγονός της καθυστέρησης που όλοι θαρρώ συμφωνούμε και ελπίζουμε να μη αποδειχθεί στο χορτάρι ότι ήταν τελικά πρόβλημα αρκετό για να της στερήσει πράγματα στο χορτάρι (ειδικά τώρα του χαφ που λείπει και ο πλέον κομβικός παίκτης της ΑΕΚ στον ρόμβο: ο Τούκου Περέιρα). Διότι έχουμε και την... γκαντεμιά αυτή σαν ομάδα ιστορικά, να πληρώνουμε ακριβά αυτό που λείπει, ενώ πάντα χάνουμε τον καλό παίκτη εκεί που έχουμε ανάγκη: θυμίζω για παράδειγμα την απουσία του Λιβάι Γκαρσία πρόπερσι με την Αντβέρπ για να μπει η ομάδα ομίλους Champions league και πέρυσι με την Νόα (τα αποτελέσματα και στα δυο ματς γνωστά).

Μιας και αναφέρθηκα στο φορ και τον Λιβάι Γκαρσία να υπενθυμίσω για άλλη μία φορά, πως η περίπτωση του Ντέσερς παραμένει μεν ανοιχτή, αλλά και δύσκολη παράλληλα σε ότι αφορά στα οικονομικά της δεδομένα. Δύσκολη την κάνει και το γεγονός ότι ακόμη η Ρέιντζερς δεν έχει αποκτήσει τον επιθετικό που ήθελε και επεδίωκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Κάτι που αν δεν γίνει, να αποκτήσει άλλο φορ η ομάδα της Σκωτίας, δύσκολα θα προχωρήσει και η παραχώρηση του Νιγηριανού φορ στην Ένωση, ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και για να μην ξεχνιόμαστε για τον Δικέφαλο πλην του επιπλέον επιθετικού που θέλει ο Νίκολιτς (και για να γίνει θα πρέπει να αποδεσμεύσει κάποιον εκ των Μαρσιάλ και Πιερό, ή και τους δυο), δεν γίνεται να μην αναφέρω ξανά ότι πρέπει να ψάχνεται η ΑΕΚ για αναβάθμιση στο δεξί άκρο της άμυνάς της. Αυτό πρέπει να γίνει άσχετα με το αν θα υπάρχουν Ρότα και Οντουμπάτζο, ενώ πρέπει να είναι βέβαιοι Νίκολιτς και Ριμπάλτα για Πένραις και Πήλιο διαφορετικά θα χρειαστεί και άλλο μπακ στα αριστερά (για στόπερ πρέπει να δούμε τι δεδομένα θα έχουμε στο επόμενο διάστημα)!