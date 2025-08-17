Η ΑΕΚ έχει στρέψει αποκλειστικά την προσοχή της στο πρώτο μεγάλο ματς των Βρυξελλών απέναντι στην Άντερλεχτ. Που θα στοχεύσει, ποια τα ζητούμενα και ποια τα ανοικτά ζητήματα της ευρωπαϊκής λίστας.

Τα δύο πρώτα βήματα έγιναν και απομένει το τελευταίο τρίτο βήμα και πιο καθοριστικό από όλα. Αυτό που μπορεί να βάλει την ΑΕΚ στη League Phase του Conference League. Από σήμερα οι κιτρινόμαυροι έχουν στρέψει αποκλειστικά την προσοχή τους στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια κόντρα στην Άντερλεχτ καθώς την προσεχή Πέμπτη (21/8, 21:00) στις Βρυξέλλες η Ένωση θα δώσει τον πρώτο από τους δύο «τελικούς» απέναντι στους «μωβ» για τον σημαντικό καλοκαιρινό στόχο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του έχουν αναλύσει εις βάθος τη βελγική ομάδα, όπως κάνουν με κάθε αντίπαλο και στις προπονήσεις που θα ακολουθήσουν μέχρι και την αναχώρηση το πρωί της Τετάρτης για τις Βρυξέλλες θα καταστρώσουν και το πλάνο τους για το ματς του Lotto Park.

Οι σκέψεις του Σέρβου κόουτς για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς στην εξίσωση μπαίνουν αρκετά νέα στοιχεία, τόσο για τον σχηματισμό, όσο και για τα πρόσωπα με τον συναγωνισμό να αυξάνεται μεσοεπιθετικά. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν πιο ξεκάθαρα στις προπονήσεις που θα ακολουθήσουν για να μπορούν να ειπωθουν πράγματα με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η συγκέντρωση και η συνεκτικότητα που απαιτούνται

Η ΑΕΚ αναμένεται να στοχεύσει στο γεγονός ότι η Άντερλεχτ είναι ευάλωτη αμυντικά. Πρόκειται για ένα σύνολο που επιθετικά διαθέτει αρετές και είναι επικίνδυνο με την πίεση ψηλά, ωστόσο σύμφωνα με όσα παραδέχονται και στο Βέλγιο, είναι μια ομάδα που ανασταλτικά βγαίνει πολλές φορές εκτεθειμένη. Δεδομένα μιλάμε για έναν πολύ απαιτητικό αντίπαλο, με την ΑΕΚ να καλείται να κάνει την υπέρβαση, κάτι βέβαια που έχει καταφέρει στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Το πιο σημαντικό για τους κιτρινόμαυρους στην αναμέτρηση που έρχεται στο Βέλγιο είναι να διαθέτουν συνοχή ως σύνολο και να μην έχουν νεκρά διαστήματα. Να μην χαθεί καθόλου η συγκέντρωση, κάτι που αποτελεί βασικό συστατικό σε όλη την προκριματική διαδικασία για τον Νίκολιτς. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ο Σέρβος τεχνικός κάθε φορά πριν από τα φετινά ευρωπαϊκά ματς επαναλαμβάνει την προσήλωση που πρέπει να διαθέτουν οι παίκτες του.

Τα ανοικτά ζητήματα της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ

Από εκεί και πέρα, όπως είναι γνωστό από το πρωί του Σαββάτου, η ΑΕΚ δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή στην ευρωπαϊκή της λίστα όσον αφορά τους μη γηγενείς ποδοσφαιριστές της, αντικαθιστώντας μόνο τον Κολιμάτση με τον Χρυσόπουλο στους γηγενείς της. Ωστόσο, υπάρχουν ανοικτά ζητήματα με την Ένωση να έχει τη δυνατότητα μέχρι και για δύο αλλαγές ως και την παραμονή της αναμέτρησης στο Βέλγιο. Και τουλάχιστον μία θα υπάρξει σίγουρα, λόγω του τραυματισμού του Περέιρα.

Ο 34χρονος Αργεντινός μέσος έχει τεθεί νοκ-άουτ με τον μυϊκό τραυματισμό που αποκόμισε στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Την ίδια στιγμή υπάρχει η πιθανότητα μεταγραφής καθώς στην ΑΕΚ είναι στην αγορά για την προσθήκη ενός χαφ. Συνεπώς μέχρι την Τρίτη το βράδυ ή βαριά Τετάρτη πρωί πριν την αναχώρηση για Βρυξέλλες θα φανεί που θα... κάτσει η μπίλια. Ένας από αυτούς που «χτυπάνε» την πόρτα της ευρωπαϊκής λίστας σίγουρα είναι ο Ελίασον, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Κύπρο με την αποστολή παρότι δεν θα ήταν διαθέσιμος, ενώ οι άλλοι δύο από τους μη γηγενείς που είναι εκτός λίστας θυμίζουμε πως είναι οι Μαρσιάλ και Οντουμπάτζο.