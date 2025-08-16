Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να προχωρήσει το θέμα της απόκτησης του χαφ και το ιδανικό σενάριο θα ήταν να μπορούσε να το έκλεινε πριν το πρώτο ματς με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο.

Η ΑΕΚ έκανε το δεύτερο βήμα αποκλείοντας τον Άρη Λεμεσού και έχει μπροστά της πλέον την Άντερλεχτ με την οποία θα παλέψει για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Οι κιτρινόμαυροι στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στο πρώτο ματς την ερχόμενη Πέμπτη (21/8) στις Βρυξέλλες, ωστόσο την ίδια στιγμή υπάρχει και το μεταγραφικό μέτωπο που παραμένει για τα καλά ανοικτό.

Όπως είναι γνωστό, στην ΑΕΚ προτεραιότητα τη δεδομένη στιγμή είναι η προσθήκη ενός χαφ που να παίζει στο «έξι» με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Για την ώρα ουσιαστικά μόνο ο Μάνταλος υπολογίζεται από τον Σέρβο τεχνικό για τη συγκεκριμένη θέση. Είναι αλήθεια πως η περίπτωση του «εξαριού» θα είχε προχωρήσει νωρίτερα εφόσον είχε ξεκλειδώσει η υπόθεση του Νίκολα Μόρο της Μπολόνια που αποτελούσε τον βασικό στόχο. Ωστόσο η περίπτωση του 27χρονου Κροάτη χαφ είχε αποδειχθεί πολύπλοκη.

Ο Νίκολιτς μιλώντας μετά το τέλος της ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια αναφερόμενος στα μεταγραφικά σχολίασε πως για τον ρόμβο που θέλει να παίξει του λείπει το «εξάρι» και ένας ακόμα επιθετικογενής παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ιδανικό λοιπόν θα ήταν για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς να κλείσει η υπόθεση του χαφ πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Συνεπώς στην ΑΕΚ η επιδίωξη που υπάρχει είναι οι εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα να «τρέξουν».

Ήδη η ΑΕΚ, όπως είχατε διαβάσει πριν μερικές μέρες, έχει κάνει κι άλλες κρούσεις και επαφές με παίκτες εκτός του Μόρο και μένει να φανεί από το έδαφος που έχει προετοιμαστεί, αν μπορεί η προσθήκη του χαφ να υλοποιηθεί πριν από το ματς στο Βέλγιο. Κάτι που θα έδινε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ ακόμα και να δηλώσει τον παίκτη στην ευρωπαϊκή της λίστα για τα ματς με την Άντερλεχτ, όπως είχε συμβεί τόσο με τον Ραζβάν Μαρίν, όσο και με τον Λούκα Γιόβιτς, οι οποίοι είχαν αποκτηθεί λίγο πριν από τα παιχνίδια των προηγούμενων προκριματικών γύρων.