Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί γιατί είναι πάνω από τη μισή χρονιά τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ όπου απαιτείται η Ένωση να πετύχει την υπέρβαση και την πρόκριση...

Έναρξη σήμερα προετοιμασίας για την αναμέτρηση της ΑΕΚ στις Βρυξέλλες με αντίπαλο την Άντερλεχτ και της διεκδίκησης της συμμετοχής σε league stage του Conference League. Με λίγα λόγια η Ένωση παίζει τη μισή της αγωνιστική χρονιά στα δυο αυτά 90λεπτα με την πλέον επιτυχημένη ομάδα του Βελγίου, όπως ακριβώς ίσχυε και πέρυσι όπου ο αποκλεισμός από την Ευρώπη δεν ...ξέγραψε ποτέ, προκάλεσε προβλήματα και ας ξεπεράστηκαν αυτά. Διότι επειδή στην Ελλάδα ξεχνάμε εύκολα δεν είναι δικαιολογία για να προσπερνάμε ότι ο Δικέφαλος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν η μοναδική ομάδα που έως τα τέλη Φλεβάρη με αρχές Μαρτίου, το προσπάθησε να το διεκδικήσει και βρισκόταν στο -2. Η παραχώρηση του Λιβάι Γκαρσία αποδείχθηκε η ...ταφόπλακα σε ότι ήλπιζε να πετύχει η Ένωση αφού τελικά κατάφερε να τερματίσει και 4η στα play offs δίχως νίκη και να υποχρεώνεται αυτό το καλοκαίρι να ψάχνει επιτυχία που δεν έχει επαναλάβει.

Να προκριθεί κοινώς από τρεις προκριματικές διαδικασίες δίχως καν δεύτερη ευκαιρία όπως έχουν οι υπόλοιποι. Κάτι που όφειλε να πετύχει και πέρυσι τέτοια εποχή όπου παρά το γεγονός ότι είχε τερματίσει 2η στο πρωτάθλημα, είχε το χειρότερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, με αποτέλεσμα να απαιτούνται τρεις και τότε διαδοχικές προκρίσεις. Η Νόα τελείωσε την ελπίδα και η ΑΕΚ απέτυχε με το... καλημέρα της σεζόν στο 50% αυτής και ήταν κάτι που της δημιούργησε προβλήματα σε επίπεδο ρόστερ και ανάκαμψης. Από την ολοκλήρωση της περασμένης χρονιάς, απόλυτα αποτυχημένης για τον Δικέφαλο, αλλά και μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού που διανύουμε, σημείωνα ξανά και ξανά ότι υπάρχει μόνο η Ευρώπη και σημασία έχει μόνο το αποτέλεσμα (έπεται το πως επιτυγχάνεται αυτό και φυσικά το αναδεικνύουμε) για την ομάδα κάτι που επικοινώνησε σωστά με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ένωσης ο Μάρκο Νίκολιτς!

Η σημασία επιτυχίας της ΑΕΚ στην Ευρώπη αφορά και ολόκληρη τη σεζόν που έχει ήδη ξεκινήσει και φέρνει τούτη την Κυριακή και την πρώτη επίσημη εγχώρια αγωνιστική υποχρέωση στο πρωτάθλημα (με τον Πανσερραϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια). Διότι έχουν προκύψει πολλές και σημαντικές αλλαγές στο ποδοσφαιρικό τμήμα αλλά και στα γραφεία με νέα (παλιά) στελέχη στη διοίκηση. Θα πει κανείς "και τι εννοείς ρε Τσακ; Ο Λυσάνδρου θα βάλει γκολ, ή μήπως ο Δέδες και όποιος άλλος"; Όχι βέβαια αλλά είναι μέλη του club και πρέπει να λειτουργούν (και το επιδιώκουν) ως ένα με την ομάδα: οπότε η χαρά απογειώνει το δέσιμο και τη διάθεση για μεγαλύτερη προσπάθεια και σωστή συνεργασία, η αποτυχία προκαλεί στεναχώρια, απογοήτευση και πολλές φορές ξενέρα! Με συνέπεια άθελά σου να παίρνεις αποστάσεις, να χάνει κανείς (όχι ότι θα συμβεί στους προαναφερθέντες) την εμπιστοσύνη του στο πλάνο που τρέχει και πάει ...γράφοντας.

Παράλληλα και αυτό το αντιλαμβάνεται θαρρώ και ένα πεντάχρονο: με τρεις σερί προκρίσεις θα απογειωθεί η αυτοπεποίθηση στο εσωτερικό του ποδοσφαιρικού τμήματος αλλά και στη διοίκηση και την ιδιοκτησία... Επιπρόσθετα θα εκτοξευθεί η εμπιστοσύνη και του κόσμου στη δουλειά που γίνεται από τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και θα πειστεί και η ιδιοκτησία ότι σωστά επέλεξε τα πρόσωπα αυτά για να φτιάξουν κάτι δυνατό, αναγνωστικό και πρέπει να συνεχίσει να τους στηρίζει εμπράκτως. Διότι δεν είναι μόνο μία μάχη διπλή και τέλος, μπήκαμε league stage, αλλά έξι σερί με φουλ ανταγωνιστικούς αντιπάλους (και όχι την Ίντερ ντ' Εσκάλδες), τη στιγμή που αν τα καταφέρουν οι "κιτρινόμαυροι" θα έχουν κάνει κάτι που ελάχιστοι έχουν επαναλάβει: τρεις σερί προκρίσεις δίχως καμία δεύτερη ευκαιρία για ευρωπαϊκή παρουσία. Ακόμη και για την επιπλέον ενίσχυση της ομάδας έχει ουσιαστική σημασία η πρόκριση της ομάδας στην league stage του Conference League.

Τούτες τις μέρες οι Νίκολιτς και Ριμπάλτα εξετάζουν και επιχειρούν να τελειώσουν την περίπτωση του μέσου που θα παίζει και θα ανταποκρίνεται στον ρόλο του "6" στον ρόμβο όπως το έχει στο μυαλό του ο Σέρβος τεχνικός. Προσωπικά επαναλαμβάνω ότι θα έπρεπε να συνιστούσε προτεραιότητα η αναζήτηση δεξιού μπακ αλλά σημασία έχει τι ζητάει επιτακτικά ο κόουτς. Ωστόσο επαναλαμβάνω ότι η κουβέντα για την επιπλέον ενίσχυση και αναβάθμιση του δυναμικού, σε θέσεις που διαπιστώνουμε στο χορτάρι ότι απαιτείται να συμβεί αυτό, θα μπορεί να γίνει πιο ουσιαστικά αν η ΑΕΚ πετύχει το μεγάλο στόχο της πρόκρισης και επί της Άντερλεχτ! Τώρα ακόμη και να αποκτηθεί ο χαφ που θέλει ο Νίκολιτς το μόνο που έχει σημασία είναι το πρώτο ματς της ομάδας με τους Βέλγους στις Βρυξέλλες αφού ούτως ή άλλως και αύριο να ανακοινωθεί δεν θα παίξει εκεί...

Η ΑΕΚ έως τώρα φαίνεται πως δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματος της για αναβολή της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, όπως είχα γράψει στο blog μου που αναφέρω την προτεραιότητα που έπρεπε να δείξει για μπακ, κάτι που το βρίσκω σωστό και ποδοσφαιρικά λογικό για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή που ζήτημα είναι τα περισσότερα ματς και ο ρυθμός.