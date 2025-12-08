Επιβεβαιώθηκε το σοβαρό διάστρεμμα για τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με μερική ρήξη συνδέσμων, ωστόσο ο Σέρβος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ θα γλιτώσει την επέμβαση.

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα πέρναγε σήμερα από μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετώπιζε μετά το γερό χτύπημα στην ποδοκνημική που αποκόμισε στο χθεσινό ματς με τον Ατρόμητο.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν ότι ο 30χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα, κάτι για το οποίο υπήρχε ανησυχία από την πρώτη στιγμή, ενώ αντιμετωπίζει και μια μερική ρήξη συνδέσμων στο σημείο του τραυματισμού στο δεξί του πόδι.

Ωστόσο, ο Γκατσίνοβιτς γλίτωσε τα πολύ χειρότερα καθώς θα αποφύγει τη χειρουργική επέμβαση και θα συνεχίσει με αγωγή, με την κατάστασή του να αξιολογείται προοδευτικά.

Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει εκτίμηση για την επιστροφή του, ωστόσο σύμφωνα με όσα προκύπτουν δεν αναμένεται να απουσιάσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο «Γκάτσι» τίθεται εκτός μάχης, με τον Νίκολιτς να μην μπορεί να υπολογίζει επίσης και τους Πιερό και Οντουμπάτζο, ενώ τη βδομάδα που διανύουμε αναμένονταν οι επιστροφές των Ζίνι και Κουτέσα.