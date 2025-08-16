Στην ΑΕΚ σε πρώτη φάση δεν προχώρησαν σε κάποια αλλαγή στους 17 μη γηγενείς της ευρωπαϊκής λίστας για τα ματς με την Άντερλεχτ, έχοντας το δικαίωμα δύο αλλαγές πριν το πρώτο ματς στο Βέλγιο. Ο Χρυσόπουλος αντί του Κολιμάτση η μία αλλαγή στους γηγενείς.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής έληξε η προθεσμία για την υποβολή της ευρωπαϊκής λίστας ενόψει Άντερλεχτ με την ΑΕΚ να προχωράει μόνο σε μια αντικατάσταση στους γηγενείς ποδοσφαιριστές της με τον Χρυσόπολο να επιστρέφει στη θέση του Κολιμάτση και τον τραυματία Καλοσκάμη να παραμένει εκτός.

Όσον αφορά στους 17 μη γηγενείς που έχει κάθε ομάδα το δικαίωμα να δηλώσει στη λίστα δεν υπήρξε κάποια αλλαγή σε πρώτη φάση με τους Μαρσιάλ, Ελίασον και Οντουμπάτζο να παραμένουν εκτός.

Στην ΑΕΚ θα πάρουν την τελική απόφαση για τους μη γηγενείς την Τρίτη, παραμονή της αναχώρησης της αποστολής για το Βέλγιο ενόψει του πρώτου αγώνα με την Άντερλεχτ για τα play off του Conference League, με την Ένωση να έχει το δικαίωμα μέχρι και για δύο αλλαγές.

Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον εξ αιτίας του τραυματισμού του Περέιρα και δεύτερον διότι μέχρι την Τρίτη η ΑΕΚ υπάρχει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μεταγραφή καθώς θέλει να «τρέξει» την υπόθεση του χαφ και αν αυτό συμβεί θα μπορεί να τον δηλώσει στη λίστα για τα ματς με την Άντερλεχτ.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα ματς με την Άντερλεχτ

Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Χρυσόπουλος, Ρέλβας, Μουκουντί, Μάριν, Βίντα, Πενράις, Πήλιος, Ρότα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Γιόβιτς, Πιερό, Ζίνι.