ΑΕΚ: Προσπάθεια για συμβιβαστική λύση στην υπόθεση Μήτογλου
Για σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου είχε πάρει αναβολή η εκδίκαση της υπόθεσης της ΑΕΚ και του Γεράσιμου Μήτογλου στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών μετά τις εκατέρωθεν προσφυγές που είχαν κατατεθεί.
Τελικά η υπόθεση πήρε νέα αναβολή καθώς υπάρχει μια διαδικασία προς κάποια συμβιβαστική λύση μεταξύ των δύο πλευρών μέσα στις επόμενες μέρες.
Θυμίζουμε πως αυτό που ζητάει ο Μήτογλου είναι η λύση συμβολαίου -που ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι- υπέρ του αξιώνοντας συγκεκριμένη αποζημίωση για μείωση προσωπικότητας, όπως ισχυρίζεται, καθώς έχει τεθεί εκτός προπονήσεων της πρώτης ομάδας.
Από την πλευρά της και η ΑΕΚ έχει καταθέσει προσφυγή εναντίον του, ζητώντας τη λύση συμβολαίου του παίκτη με υπέρ της όρους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.