Νέα αναβολή πήρε η εκδίκαση των προσφυγών με την ΑΕΚ και τον Γεράσιμο Μήτογλου να προσπαθούν να βρουν μια συμβιβαστική λύση.

Για σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου είχε πάρει αναβολή η εκδίκαση της υπόθεσης της ΑΕΚ και του Γεράσιμου Μήτογλου στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών μετά τις εκατέρωθεν προσφυγές που είχαν κατατεθεί.

Τελικά η υπόθεση πήρε νέα αναβολή καθώς υπάρχει μια διαδικασία προς κάποια συμβιβαστική λύση μεταξύ των δύο πλευρών μέσα στις επόμενες μέρες.

Θυμίζουμε πως αυτό που ζητάει ο Μήτογλου είναι η λύση συμβολαίου -που ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι- υπέρ του αξιώνοντας συγκεκριμένη αποζημίωση για μείωση προσωπικότητας, όπως ισχυρίζεται, καθώς έχει τεθεί εκτός προπονήσεων της πρώτης ομάδας.

Από την πλευρά της και η ΑΕΚ έχει καταθέσει προσφυγή εναντίον του, ζητώντας τη λύση συμβολαίου του παίκτη με υπέρ της όρους.