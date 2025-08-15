Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την πρόκριση της Ένωσης χάρη στην αλλαγή τακτικής και τους νέους που ήρθαν από τον πάγκο (όσοι μπήκαν) και έδωσαν την πρόκριση...

Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα... Τεράστια γιορτή αυτή της Παναγίας στη χώρα μας και τις καλύτερες ευχές σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα: να τους έχει η Παναγία καλά, γερούς, δυνατούς και παράλληλα ευτυχισμένους... Παραμονές της σπουδαίας αυτής γιορτής της μητέρας του Χριστού μας η ΑΕΚ (και όχι μόνο) έπρεπε να ανταπεξέλθει σε ένα μεγάλο πρέπει και να πετύχει το μίνιμουμ της υποχρέωσης της πρόκρισης απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, όπως αποδείχθηκε και στα δυο ματς ότι ήταν ο Άρης Λεμεσού, τόσο στην Κύπρο, όσο και χθες στης Φιλαδέλφειας τα μέρη... Για να είμαι και δίκαιος ήταν καλύτερη εδώ στην Αθήνα από ότι πριν από μια εβδομάδα στην Λεμεσό όπου θα έπρεπε εκεί να είχε γνωρίσει την ήττα: στο ματς στην Νέα Φιλαδέλφεια εκτιμώ πως παρουσιάστηκε πολύ πιο διαβασμένη από την Ένωση και θα συμφωνήσω με τον προπονητή της αντιπάλου: η πρόκριση κρίθηκε στις λεπτομέρειες υπέρ του Δικέφαλου στο δεύτερο ματς, μα θαρρώ συνολικά και τελικά, η καλύτερη ομάδα πέρασε στη διαδικασία των play offs του Conference League!

Αντιθέτως η ΑΕΚ του (και ο) Νίκολιτς δεν έδειξε να έχει διαβάσει σωστά το παιχνίδι του αντιπάλου και από την ικανότητα παικτών, όπως ο Μουκουντί ο οποίος ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης για τους κιτρινόμαυρους, αλλά και αναποτελεσματικότητα των μπροστινών της ομάδας της Κύπρου, δεν υπήρξε γκολ των φιλοξενούμενων στο πρώτο 30λεπτο! Έως το 15' με 20' ο Άρης Λεμεσού είχε τρεις στιγμές και πέντε κερδισμένα κόρνερ στην έδρα της ΑΕΚ που είχε την υποχρέωση για γκολ και την πίεση του αποτελέσματος. Η ομάδα... πνίγηκε σε ένα δυσλειτουργικό ρόμβο, προβληματικό σε όλα τα κομμάτια του αγωνιστικού χώρου, σε οποιαδήποτε μορφή λειτουργίας έπρεπε να βγάλει. Αμυντικά μεγάλα κενά, δημιουργικά τραγικά αποτελέσματα και γενικά ένα πράγμα που συνιστούσε μεγάλη ταλαιπωρία για τον κόσμο που πήγε και πάλι μαζικά στο γήπεδο να στηρίξει (και το έκανε σούπερ) τους κιτρινόμαυρους και τον Νίκολιτς.

Το τελικό σκορ (3-1) με βάση την εικόνα της ΑΕΚ από όταν, έστω και καθυστερημένα, αποφάσισε να αλλάξει τη τακτική προσέγγιση ο Μάρκο Νίκολιτς, ίσως να είναι και μικρό μιας και αυτό που έχασε ο Κοϊτά στην μπάλα πάρε-βάλε του Γιόβιτς, από την έξοχη κίνηση και μεταβίβαση του Κουτέσα στον διεθνή Σέρβο φορ, απλά ΔΕΝ χάνεται... Ωστόσο ήταν υπέρ αρκετό για να γίνει η δουλειά, να κατακτηθεί δεύτερη πρόκριση, τούτη τη φορά στην παράταση και με νίκη που έφερε πολλά καλά μαντάτα σε επίπεδο προσώπων. Ίσως δε να προκαλέσει και σούπερ νέα και εξελίξεις σε ότι αφορά στην αλλαγή τακτικής προσέγγισης και στο να εξετάσουμε ξανά κάποια δεδομένα για συγκεκριμένα πρόσωπα: διότι ακόμη αδυνατώ να εξηγήσω ποδοσφαιρικά για ποιον λόγο δεν έχει θέση στην αγωνιστική εξίσωση παίκτης όπως ο Γιόνσον και έχει για παράδειγμα ο Λιούμπισιτς με όσα έχουμε δει από τον Κροάτη μέσο έως τώρα από πέρυσι! Είναι νωρίς βέβαια για να κρίνουμε τελεσίδικα πράγματα και καταστάσεις αλλά κάποια ...βγάζουν μάτια.

Όπως χθες για παράδειγμα το γεγονός ότι έπρεπε να αλλάξει ο ρόμβος: με το που δόθηκε πλάτος στο γήπεδο με τους Κοϊτά και Κουτέσα είδαμε άλλη ΑΕΚ και θα ταίριαζε σε αυτό το κάτι σαν 4 - 4 - 1 - 1 και ο Δανός χαφ δίπλα στον Μαρίν (που τα πήγε πολύ καλά). Ο Κουτέσα απέδειξε γιατί πρέπει να παίζει και δη αριστερά στη θέση του εξτρέμ κάνοντας τη διαφορά και βάζοντας την υπογραφή του στην πρόκριση με γκολ και ασίστ! Γιατί για εκεί είναι: αριστερά και όχι δεξιά, ή πίσω από το φορ. Όπως και ο Ελίασον για το δεξί φτερό της επίθεσης αρκεί να μην έχει άλλες σκέψεις και τάσεις φυγής... Με την αλλαγή, έστω και καθυστερημένα, της τακτικής προσέγγισης ήρθε και ο καλλωπισμός της Ένωσης και φυσικά από ακίνδυνη και δίχως φάση από το 1-1 και έπειτα, έγινε αφεντικό του ματς και ήταν θέμα χρόνου να βρει γκολ, πόσο μάλλον από τη στιγμή που πέρασε στο χορτάρι και ΚΑΝΟΚΙΚΟ φορ (κι ας είναι ακόμη ανέτοιμος) και μάλιστα της κλάσης και της ποιότητας του Λούκα Γιόβιτς!

Πόσο εύκολα τελείωσε τη φάση, πόσο απλά, πόσο φορίσια... Αλλά δεν είναι μόνο το γκολ που αυτό αρκεί για την παραγωγική αλλά αναποτελεσματική ΑΕΚ εδώ και τουλάχιστον ενάμιση χρόνο. Πήρε κεφαλιές στην άμυνα και καθάρισε στατικές φάσεις, κέρδισε 5 εναέριες μονομαχίες από γέμισμα του Στρακόσα και οι 4 από αυτές κατέληξαν σε συμπαίκτη, στοχευμένα, τις έστειλε εκεί, ενώ θα είχε και ασίστ αν ο Κοϊτά έκανε το 4-1 στην πάσα "σπρώξτη στο πλεκτό" που του έδωσε ο διεθνής 27χρονος Σέρβος φορ! Δεν ήταν και δεν είχε εύκολη δουλειά η Ένωση μα έγινε σίγουρα σοφότερη από την αναμέτρηση αυτή ενόψει και του αγώνα με την Άντερλεχτ σε μια εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Δεν παίζει το ίδιο με κόντρες η βελγική ομάδα, καμία σχέση, οπότε μη βιάζεστε να τελειώσετε την ΑΕΚ στην υπόθεση πρόκριση με βάση την εικόνα στο ματς της Φιλαδέλφειας με τον Άρη Λεμεσού.

Για την επόμενη μέρα θα έχουμε να πούμε περισσότερα από αύριο και για τις ανάγκες που ...ούρλιαζαν!

Υγ: Για άλλη μια φορά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς είναι to the point και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον άκουσα να λέει για την πιθανότητα να αλλάξει η τακτική προσέγγιση εφόσον ταιριάζει καλύτερα στην ομάδα. Ότι αναγνώρισε πως αυτό έπαιξε βασικό ρόλο για να επιτευχθεί η πρόκριση... Ωστόσο απόρησα όταν άκουσα για τις ανάγκες που ανέφερε στο κομμάτι της ενίσχυσης μιας και δεν άκουσα τίποτα για μπακ και δη στα δεξιά μιας και αριστερά ο Πήλιος τα πήγε καλά και ο Πένραις είναι πασιφανές ότι θέλει χρόνο και ματς για να βρει ρυθμό και συνοχή με το υπόλοιπο κομμάτι. Δεν γίνεται να μην κάνει μπαμ το πρόβλημα: ίσως να μη κρίνω εγώ σωστά αυτό που βλέπω με τον Ρότα και να έχουν δίκιο προπονητής και διευθυντής ποδοσφαίρου!

Υγ2: Πριν από μία εβδομάδα η ΑΕΚ και ο Νίκολιτς δεν πήραν τίποτα απολύτως από όποιον παίκτη ήρθε από τον πάγκο. Χθες έγινε ακριβώς το αντίθετο μιας και όλοι έδωσαν κάτι πολύ περισσότερο από όσο ίσως περιμέναμε: Πήλιος κερδισμένο πέναλτι με σούπερ ενέργεια και πάσα στον Κουτέσα στο 2-1 (γενικά πολύ καλή παρουσία). Κουτέσα γκολ και ασίστ, Γιόβιτς σχεδόν το ίδιο και πολλά άλλα που αναφέρω παραπάνω στο κεντρικό κείμενο. Κοϊτά τον ένιωσε από δεξιά ο αντίπαλος και έδωσε σωστά πλάτος στην πλευρά του (είχε δυο καλά σουτ, μια πολύ καλή πάσα στον Γκατσίνοβιτς έπειτα από συνεργασία με Ρότα όπου ο Σέρβος σούταρε άσχημα και ψηλά), ενώ και ο Γκάτσι έδωσε ενέργεια, ταχύτητα και ένταση από όταν μπήκε, του έλειψε η ουσία.

Υγ3: Σημασία τώρα έχουν οι προκρίσεις και ο Νίκολιτς αν καταφέρει να το κάνει με τους παίκτες του και με την Άντερλεχτ και πετύχει το 3 στα 3 δίχως δεύτερη ευκαιρία θα έχει πετύχει ήδη στον πάγκο της ΑΕΚ στο 60%...

Υγ4: Εγώ την εσχάτη των ποινών, για τέτοια φάση όπως του Ρότα που μου μοιάζει να βρίσκει μπάλα, δεν την καταλαβαίνω. Εξίσου δεν γίνεται να καταλάβω τον παίκτη που ενώ ο αντίπαλος είναι με πλάτη στην εστία παίρνει αχρείαστο ρίσκο!