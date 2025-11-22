Οι θρυλικοί Ντίνος Κούης, Γιώργος Κούδας, Θωμάς Μαύρος, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Νίκος Αναστόπουλος, Ντέμης Νικολαϊδής, Γιώργος Καραγκούνης και Αντρέ Βιεϊρίνια έστειλαν τις ευχές τους για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ.

Ο σεβασμός στην πορεία του ΟΦΗ αυτά τα 100 χρόνια, καταγράφεται όχι μόνο απ’ όσους διαχρονικά τον έχουν υπηρετήσει. Εντός των τεσσάρων γραμμών έχουν δοθεί μοναδικές ποδοσφαιρικές παραστάσεις, με ένταση, πάθος και ποιότητα. Δόθηκαν μάχες που έγραψαν ιστορία…

Αγώνες που ξύπνησαν τα πιο έντονα συναισθήματα και θα μνημονεύονται για πάντα. Στα γήπεδα της Ελλάδας, απέναντι στον ΟΦΗ, στάθηκαν οι κορυφαίοι του αθλήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο οι θρυλικοί Ντίνος Κούης, Γιώργος Κούδας, Θωμάς Μαύρος, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Νίκος Αναστόπουλος, Ντέμης Νικολαϊδής, Γιώργος Καραγκούνης και Αντρέ Βιεϊρίνια έστειλαν τις ευχές τους στον ΟΦΗ στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής για τα 100 χρόνια.

Οι ίδιο εμβληματικοί ποδοσφαιριστές μίλησαν και για τις μεγάλες «μάχες» που έδωσαν ως αντίπαλοι στο «Γεντί Κουλέ». Το «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» ανέκαθεν έδινε δύναμη στους παίκτες του Ομίλου και αποτελούσε μία από τις πιο δύσκολες έδρες για τους αντιπάλους...