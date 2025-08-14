Η ΑΕΚ προκρίθηκε στα Play Offs του Conference League και μέχρι στιγμής έχει εξασφαλίσει 900.000 ευρώ. Τα χρήματα που διεκδικεί.

Η ΑΕΚ έκανε το δεύτερο βήμα για τη συμμετοχή της στη League Phase του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη Χάποελ Μπερ Σεβά απέκλεισε και τον Άρη Λεμεσού, με την Άντερλεχτ να είναι το τελευταίο εμπόδιο.

Ο Δικέφαλος έχει εξασφαλίσει ήδη 900.000 ευρώ, 550 χιλιάδες ως μπόνους συμμετοχής στον προηγούμενο γύρο και 350 χιλιάδες για τη συμμετοχή σε δύο προκριματικούς γύρους. Αοπό τη συμμετοχή της στα Play Offs θα βάλει ακόμα 175.000 ευρώ.

Εφόσον η Ένωση φτάσει στη League Phase μόνο με τη συμμετοχή του θα α βάλει στα ταμεία της μίνιμουμ 3,17 εκατομμύρια ευρώ. Στο σενάριο του αποκλεισμού έχει εγγυημένα 1.275.000 ευρώ.