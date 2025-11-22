Ο Ολυμπιακός είναι στο +5 από τον ΠΑΟΚ και στο +6 από την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός νίκησε 3-0 τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και πλέον βρίσκεται στο +5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και στο +6 από την τρίτη ΑΕΚ, που φυσικά έχουν ματς λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός με δύο παιχνίδια λιγότερα, είναι στο -13. Αστέρας Aktor και Παναιτωλικός, παράλληλα, με το 1-1, δεν κατάφεραν να ανέβουν πιο ψηλά στη βαθμολογία, αλλά για τους Αγρινιώτες η ισοπαλία ασφαλώς είναι πιο ευπρόσδεκτη.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 17:00, NS2HD

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 19:00, NS Prime

ΑΕΚ – Άρης 21:00, CS1HD

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βόλος – Λεβαδειακός 18:00, CS2HD

ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ 20:00, CS1HD

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 28 (26-7)

2. ΠΑΟΚ 23 (20-7)

3. ΑΕΚ 22 (11-7)

4. Λεβαδειακός 18 (26-12)

-------------------------------

5. Βόλος 18 (13-13)

6. Παναθηναϊκός 15 (12-9)

7. Άρης 13 (9-11)

8. Κηφισιά 12 (17-18)

-------------------------------

9. Παναιτωλικός 12 (13-17)

10. Ατρόμητος 9 (11-15)

11. Αστέρας Aktor 8 (13-17)

12. ΑΕΛ Novibet 7 (9-18)

13. ΟΦΗ 6 (9-20)

14. Πανσερραϊκός 5 (7-25)

* Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Αστέρας και Παναιτωλικός έχουν 11 ματς. Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν εννέα παιχνίδια και οι υπόλοιπες ομάδες από δέκα.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

2. Από την Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. έχουν αφαιρεθεί τρεις (3) βαθμοί, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.

3. Στην ΠΑΕ ΟΦΗ επιστρέφονται οι ως άνω τρεις (3) βαθμοί (που αφαιρέθηκαν δυνάμει της υπ' αριθ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ), σε εκτέλεση της υπ´ αριθμ. 2025/A/11911 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Court of Arbitration for Sport (C.A.S.).