ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού: Δοκάρι οι Κύπριοι και στην αντεπίθεση ο Γιόβιτς έκανε το 3-1 (vid)
Απίστευτο ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια! Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, στην παράταση της αναμέτρησης ο Άρης Λεμεσού είχε δοκάρι και η ΑΕΚ βρήκε τρίτο γκολ με εκτελεστή τον Λούκα Γιόβιτς στο ντεμπούτο του με τη φανέλα με το Δικέφαλο στο στήθος.
Στο 109' ο Κοκόριν με δυνατό σουτ τράνταξε το δοκάρι του Στρακόσα.Στην αντεπίθεση ο Κοϊτά τροφοδότησε τον σκόρερ του 2-1 Κουτέσα, ο Ελβετός έφυγε ταχύτατα στο χώρο, γύρισε την μπάλα και ο Σέρβος σούπερ σταρ με προβολή έκανε το 3-1, δίνοντας προβάδισμα δυο γκολ στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
