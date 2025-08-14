Ο Λούκα Γιόβιτς συνδύασε το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ με γκολ, καθώ;ς έκανε το 3-1 κόντρα στον Άρη Λεμεσού, ύστερα από ασίστ του φανταστικού Κουτέσα.

Απίστευτο ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια! Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, στην παράταση της αναμέτρησης ο Άρης Λεμεσού είχε δοκάρι και η ΑΕΚ βρήκε τρίτο γκολ με εκτελεστή τον Λούκα Γιόβιτς στο ντεμπούτο του με τη φανέλα με το Δικέφαλο στο στήθος.

Στο 109' ο Κοκόριν με δυνατό σουτ τράνταξε το δοκάρι του Στρακόσα.Στην αντεπίθεση ο Κοϊτά τροφοδότησε τον σκόρερ του 2-1 Κουτέσα, ο Ελβετός έφυγε ταχύτατα στο χώρο, γύρισε την μπάλα και ο Σέρβος σούπερ σταρ με προβολή έκανε το 3-1, δίνοντας προβάδισμα δυο γκολ στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.