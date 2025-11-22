Λίγες ημέρες προτού υποδεχθεί την ΑΕΚ για το Cofnerence League, η Φιορεντίνα απέσπασε τον βαθμό από την Γιουβέντους παραμένοντας όμως στον... πάτο της Serie A.

Αρνήτρια... νίκης η Φιορεντίνα τη φετινή σεζόν, καθώς οι Βιόλα έμειναν μακριά από αυτήν για δωδέκατο ματς στη Serie A. Η ισοπαλία απέναντι στην Γιουβέντους ωστόσο (1-1) δεν είναι κάτι... μικρό για την ομάδα του Πάολο Βανόλι που λίγο προτού φιλοξενήσει την ΑΕΚ για το Conference League (27/11, 22:00) παρέμεινε ουραγός της βαθμολογίας.

«Ανιαρό» το πρώτο μέρος με πολλές διακοπές λόγω του... μίσους των οπαδών προς το πρόσωπο του Ντούσαν Βλάχοβιτς, η Φιορεντίνα άγγιξε το γκολ στην πρώτη καλή φάση, αλλά το σουτ του Κιν τράνταξε το δοκάρι του Ντι Γκρεγκόριο. Η Γιουβέντους πήρε κεφάλι στο σκορ με το μακρινό διαγώνιο σουτ του Κόστιτς στις καθυστερήσεις.

Άμεση ήταν η απάντηση της Φιορεντίνα, αφού μόλις τρία λεπτά από την έναρξη του β' μέρους σκόραρε και με τι τρόπο! Φοβερό σουτ εκτός περιοχής από τον Μαντράγκορα, η μπάλα πήγε στο «παραθυράκι» για το 1-1. Μέχρι το τέλος, οι Μπιανκονέρι ήταν αυτοί που πίεζαν, αλλά το ματς δεν προσέφερε άλλο γκολ με την ισοπαλία να μένει ως το φινάλε. Στην 6η θέση η ομάδα του Σπαλέτι που αρκέστηκε σε «Χ» για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι. Πρόβλημα προέκυψε για τον Βανόλι που είδε τον Ντοντό να εγκαταλείπει στο ημίχρονο.

Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα, Πόντρατσιτς, Μάρι, Ρανιέρι (82' Βίτι), Ντοντό (46' Φορτίνι), Σομ (60' Εντούρ), Φατζιόλι, Μαντράγκορα, Παρίσι (69' Κουάδιο), Πίκολι (60' Γκούντμουντσον), Κιν

Γιουβέντους (Λουτσιάνο Σπαλέτι): Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Κέλι, Κοπμάινερς, Καμπιάσο (76' Κονσεϊσάο), Λοκατέλι, Τουράμ (66' Μιρέτι), Κόστιτς (66' Καμπάλ), ΜακΚένι, Γιλντίζ (88' Γιλντίζ), Βλάχοβιτς (88' Ντέιβιντ)

Μπολόνια για... φίλημα

Η φοβερή πορεία της Μπολόνια δεν έχει σταματημό! Οι Ροσομπλού «κατάπιαν» με 3-0 την Ουντινέζε, εκτός έδρας, και έπιασαν έστω και προσωρινά Ίντερ και Ρόμα στους 24 βαθμούς. Παρότι ο Ορσολίνι έχασε πέναλτι στο πρώτο μέρος, τρία «χτυπήματα» στην επανάληψη έδωσαν τη λύση. Ο Πομπεγκά με δύο δικά του τέρματα σε έξι λεπτά έδωσε... αέρα, προτού ο Μπερναντέσκι διαμορφώσει το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις. Δεν αγωνίστηκε ο Μπάμπης Λυκογιάννης.

«Μοιαρασιά» για Κάλιαρι και Τζένοα

Χωρίς νικητή έληξε η ματσάρα μεταξύ της Κάλιαρι και της Τζένοα και με το τελικό 3-3 να αφήνει την ομάδα του Ντε Ρόσι -στον ντεμπούτο του στον πάγκο της Τζένοα- εντός της επικίνδυνης ζώνης. Η οποία προηγήθηκε δύο φορές στο α' μέρος, με την Κάλιαρι να βρίσκει απάντηση και στις δύο περιπτώσεις. Η ανατροπή ήρθε στο 60' με τον Μπορέλι, όμως στο 83' ήταν η σειρά της Τζένοα να ισοφαρίσει, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.