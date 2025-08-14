Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει την είσοδο του στη League Phase του Conference League σε διπλές μάχες με την Άντερλεχτ, τις δυο τελευταίες Πέμπτες του Αυγούστου.

Η ΑΕΚ τα βρήκε δύσκολα κόντρα στον αξιόμαχο Άρη Λεμεσού, όμως τελικά κατάφερε να νικήσει τον Άρη Λεμεσού στην παράταση της ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας με 3-1. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προκρίθηκε στα Play Offs του Conference League, όπου το τελευταίο εμπόδιο για τη συμμετοχή στη League Phase είναι η Άντερλεχτ.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί είτε στις Βρυξέλλες στις 21 Αυγούστου και η ρεβάνς στην OPAP Arena στις 28 Αυγούστου.