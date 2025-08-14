ΑΕΚ: Οι μέρες και οι έδρες των αγώνων με την Άντερλεχτ
Η ΑΕΚ τα βρήκε δύσκολα κόντρα στον αξιόμαχο Άρη Λεμεσού, όμως τελικά κατάφερε να νικήσει τον Άρη Λεμεσού στην παράταση της ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας με 3-1. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προκρίθηκε στα Play Offs του Conference League, όπου το τελευταίο εμπόδιο για τη συμμετοχή στη League Phase είναι η Άντερλεχτ.
Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί είτε στις Βρυξέλλες στις 21 Αυγούστου και η ρεβάνς στην OPAP Arena στις 28 Αυγούστου.
