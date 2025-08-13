Λίγο πριν ΑΕΚ και Άρης Λεμεσού παλέψουν για το επόμενο ευρωπαϊκό τους βήμα, το Gazzetta μεταφέρει το κλίμα από τις τάξεις της κυπριακής ομάδας. Πώς θα αντιμετωπίσει τη ρεβάνς και γιατί φτάνει στη Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς πίεση.

Για 14 λεπτά στην Κύπρο, η pre-game κουβέντα της ρεβάνς έδειχνε πως θα κυλούσε πολύ διαφορετικά. Όμως κανένα παιχνίδι δεν κρίθηκε ποτέ σε λιγότερα από 90 λεπτά και καμία πρόκριση σε αυτό το σημείο της σεζόν σε λιγότερα από 180 λεπτά. Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία της να απλοποιήσει τα πράγματα όσον αφορά στο εισιτήριο για τα play-offs του Conference League, όμως είδε τον Άρη Λεμεσού να μην παραδίδει εύκολα τα όπλα του και να μένει ολοζώντανος στο ζευγάρι, αποσπώντας την ισοπαλία με 2-2.

Οι Ταξίαρχοι φτάνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια με πίστη για μια πρόκριση που θα έχει χαρακτήρα υπέρβασης, αλλά χωρίς πίεση και με το μεγαλύτερό τους όπλο να… βγάζει από νωρίς τα λεφτά του. Το Gazzetta μεταφέρει τον παλμό από τις τάξεις του Άρη Λεμεσού πριν τη δεύτερη δοκιμασία του απέναντι στην Ένωση.

«Αχ» για την ισοπαλία με την ΑΕΚ, αυτοπεποίθηση για την πρόκριση

Στη Λεμεσό το γνωρίζουν καλά πως η ΑΕΚ δεν ήταν και η πιο ιδανική κλήρωση για τον Άρη. Προφανώς, όσο προχωράει ο θεσμός, ανεβαίνει και ο βαθμός δυσκολίας, αλλά το άλμα από μια ομάδα σαν την Πούσκας σε κάποια σαν την Ένωση ήταν σημαντικό και έβαλε τον πήχη ψηλά. Οι Κύπριοι ένιωσαν πως… βραχυκύκλωσαν λίγο λόγω των δύο γρήγορων γκολ που δέχθηκαν.

Ωστόσο, αυτό που κρατούν από το πρώτο ματς ήταν ξεκάθαρα η αντίδρασή τους, ο τρόπος με τον οποίο ανέκτησαν τη συγκέντρωσή τους για να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα βέβαια, το σφύριγμα της λήξης άφησε στον Άρη Λεμεσού μια αίσθηση απωθημένου για μια νίκη που ήθελε να πάρει, από τη στιγμή που ανέβηκε το… βουνό του 0-2.

Κι αυτό διότι επιτελείο και παίκτες ξέρουν καλά πως οι πιθανότητές τους για πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι λιγότερες. Παρ’όλα αυτά, η αντίδραση, η ισορροπία του παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος δείχνει να έχει γεμίσει με αυτοπεποίθηση τον Άρη Λεμεσού, που απέναντι στην ΑΕΚ νιώθει καλύτερα από ό,τι ένιωθε πριν το πρώτο ματς και θα παλέψει μέχρι τέλους για την πρόκριση. Μια πρόκριση που θα θεωρηθεί τεράστια επιτυχία για τον σύλλογο, κάτι σαν υπέρβαση.

Τόσο στη μικρότερη, όσο και στη μεγαλύτερη εικόνα, στον Άρη θα αντιμετωπίσουν τη ρεβάνς ως μια ευκαιρία να αποδείξουν πως και η ομάδα βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι αλλά και ότι ο σύλλογος συνεχίζει να κάνει τα δικά του άλματα βελτίωσης και να μεγαλώνει κάθε χρόνο. Άλλωστε, μιλάμε για μια ομάδα που μέχρι πριν πέντε χρόνια βρισκόταν στη δεύτερη κατηγορία της Κύπρου και τώρα διεκδικεί πρωτάθλημα κι ευρωπαϊκή πορεία κάθε χρόνο.

ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού: Με υπομονή και χωρίς πίεση

Μπορεί να υπάρχει πίστη για την έκπληξη στη Νέα Φιλαδέλφεια στον Άρη Λεμεσού, Όμως, το καλό για την κυπριακή ομάδα είναι ότι δεν υπάρχει πίεση. Τουλάχιστον όση πίεση υπάρχει στην ΑΕΚ. Για την Ένωση η παρουσία στη League Phase είναι επιτακτική ανάγκη για πολλούς λόγους, μια ενδεχόμενη αποτυχία θα γίνει σοβαρή κηλίδα στη σεζόν της από νωρίς. Για τους Κύπριους δεν ισχύει αυτό. Δεδομένα θέλουν να βρεθούν ξανά σε ομίλους/League Phase, όπως έκαναν το 2023 στο Europa League, θα είναι τεράστια επιτυχία για αυτούς, όμως αν δεν τα καταφέρουν, ειδικά κόντρα σε έναν αντίπαλο όπως η ΑΕΚ, η σεζόν τους δεν θα χαθεί, δεν θα θεωρηθεί αποτυχημένη. Απλά θα συνεχίσουν τη ζωή τους, στρέφοντας την προσοχή τους στο εγχώριο νταμπλ.

Βάσει συνθηκών, αυτό είναι πολύ θετικό για τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ. Ο Λευκορώσος τεχνικός ξέρει πως η ομάδα του θα είναι το αουτσάιντερ στην καυτή έδρα ενός αντιπάλου που… καίγεται για το αποτέλεσμα. Έτσι, αναμένεται να δώσει βάση στην αμυντική προσήλωση και οργάνωση και να ψάξει με υπομονή και όχι τρέλα τις στιγμές του για να κάνει τη ζημιά. Κυρίως στις επιθετικές μεταβάσεις, αφού μέχρι τώρα ο Άρης Λεμεσού έχει δείξει πως η ταχύτητα είναι από τα πολύ δυνατά του σημεία.

Για αυτό χρειάζεται πολλή προσοχή και ηρεμία από την πλευρά της ΑΕΚ. Γιατί ο Άρης θα την έχει την ηρεμία και θα προσπαθήσει να πληγώσει τον Δικέφαλο υπομονετικά, να κρατήσει το μηδέν και να βρει το γκολ που θα περιπλέξει πολύ τα πράγματα για την ομάδα του Νίκολιτς.

Η απόσβεση του Κακουλλή και το στοίχημα του Άρη Λεμεσού

Πέρα από την αντίδραση, ο Άρης Λεμεσού κρατά και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό από το πρώτο παιχνίδι. Την εικόνα του Ανδρόνικου Κακουλλή. Ο 24χρονος επιθετικός ήταν ξανά ο πιο δραστήριος παίκτης της ομάδας του, ο πιο επικίνδυνος για την άμυνα της ΑΕΚ. Ήταν αυτός που έβαλε ξανά την κυπριακή ομάδα στο ματς με ακόμα ένα γκολ και θα μπορούσε να έχει βρει ξανά δίχτυα. Μέχρι τώρα οδηγεί τον Άρη στην Ευρώπη, μετρώντας 2 γκολ και 1 ασίστ σε τρία παιχνίδια.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο στοίχημα του Άρη Λεμεσού, όχι per se σε σχέση με τον Κακουλλή αφού η ποιότητά του είναι δεδομένη, αλλά όσον αφορά στην επένδυση στους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Ο 24χρονος διεθνής αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Ομόνοιας, με την οποία ανδρώθηκε και της οποίας έφτασε να γίνει πρωταγωνιστής, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις σε Κύπρο και Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόλαβε να γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές στην ιστορία της (43) και ο δεύτερος σκόρερ της ιστορίας της στην Ευρώπη (10).

Τον Μάρτιο του 2025 έκανε το άλμα για το εξωτερικό, πείθοντας την Αϊκ Στοκχόλμης να τον υπογράψει με σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ. Πέτυχε 4 γκολ σε 14 εμφανίσεις, όμως σύντομα επέστρεψε στην Κύπρο, αφού του έγινε μια πρόταση που ήταν δύσκολο να αρνηθεί, τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Όχι από την Ομόνοια, αλλά από τον Άρη Λεμεσού που με τη μεταγραφή του… έδειξε τα δόντια του. Ήταν μια δήλωση προθέσεων από την ομάδα που θέλει να επενδύσει στους Κύπριους και, εκτός από τον 24χρονο, πήρε και τον 23χρονο Χαραλάμπους από την Ομόνοια και τον 17χρονο Μιχάλη Θεοδοσίου από τις ακαδημίες της. Ο Κακουλλής πάντως, άρχισε την απόσβεσή του από πολύ νωρίς και δείχνει τον δρόμο.