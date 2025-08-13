Απόλυτη συγκέντρωση, προσωπικότητα και εξυπνάδα θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς από τους παίκτες της ΑΕΚ στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού για την πρόκριση. Ποιες οι σκέψεις του για την πιθανή ενδεκάδα.

Η ΑΕΚ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσει τον Άρη Λεμεσού στην αυριανή (14/8, 21:00) ρεβάνς στην OPAP Arena. Πιο ξεκάθαρο δεν γινόταν να το κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου. Στο πρώτο ματς στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων και στη συνέχεια παρασύρθηκε, έχασε τη συγκέντρωσή της και το πλήρωσε με την ισοφάριση, κάτι που ο Σέρβος κόουτς δεν θέλει να ξαναδεί.

Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από την πρόκριση. Να γίνει το δεύτερο από τα τρία βήματα και στη συνέχεια στα play offs του Conference League οι κιτρινόμαυροι να προσπαθήσουν απέναντι στην Άντερλεχτ -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- να πετύχουν τον μεγάλο και επιβεβλημένο στόχο της εισόδου στη League Phase.

Ο Νίκολιτς περιμένει τη σωστή νοοτροπία από τους παίκτες του. Με συγκέντρωση, κατάθεση προσωπικότητας μέσα στο γήπεδο και εξυπνάδα προκειμένου να παρουσιαστεί μια ΑΕΚ σοβαρή, αποφασισμένη και χωρίς αφέλεια ώστε να κάνει αυτό που πρέπει στη ρεβάνς. Να σκοράρει, αλλά ταυτόχρονα να είναι και συμπαγής ανασταλτικά, ώστε να πάρει τη νίκη και μαζί την πρόκριση.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα

Ο 46χρονος Σέρβος τεχνικός μίλησε για κάποιες μικρές αλλαγές ενδεχομένως όσον αφορά τα πλάνα του για το αυριανό παιχνίδι. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, Πήλιος και Πένραϊς «παίζουν» για μια θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να είναι οι υπόλοιποι της αμυντικής γραμμής.

Ο Μάνταλος θα διατηρηθεί στο «έξι», με τον Πινέδα να αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, μαζί με τον Περέιρα. Η άλλη θέση που είναι ανοικτή είναι αυτή στο «δέκα» με τους Κοϊτά και Μαρίν να τη διεκδικούν, ενώ μπροστά είναι πιθανό πλάι στον Ζίνι να ξεκινήσει ξανά ο Πιερό.