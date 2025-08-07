Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ: Όμορφο γκολ ο Ρέλβας για το 0-2 της Ένωσης (vid)
Πέντε λεπτά μετά το 0-1 η ΑΕΚ έκανε δύο τα γκολ της κόντρα στον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο. Σκόρερ με ωραία προσπάθεια ο Ρέλβας.
Μόλις πέντε λεπτά αφότου ο Περέιρα είχε κάνει το 0-1 για την ΑΕΚ, η Ένωση πέτυχε και δεύτερο γκολ κόντρα στον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Συγκεκριμένα στο 14' ο Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ, ο Περέιρα κατέβασε την μπάλα, γύρισε στον Ρέλβας, ο οποίος έκανε μια ντρίμπλα και με σουτ βολίδα τίναξε τα δίχτυα του Άρη Λεμεσού για το 0-2.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.