Πέντε λεπτά μετά το 0-1 η ΑΕΚ έκανε δύο τα γκολ της κόντρα στον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο. Σκόρερ με ωραία προσπάθεια ο Ρέλβας.

Μόλις πέντε λεπτά αφότου ο Περέιρα είχε κάνει το 0-1 για την ΑΕΚ, η Ένωση πέτυχε και δεύτερο γκολ κόντρα στον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Συγκεκριμένα στο 14' ο Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ, ο Περέιρα κατέβασε την μπάλα, γύρισε στον Ρέλβας, ο οποίος έκανε μια ντρίμπλα και με σουτ βολίδα τίναξε τα δίχτυα του Άρη Λεμεσού για το 0-2.