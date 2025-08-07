Άρης Λεμεσου – ΑΕΚ: Μαγική κάθετη του Μάνταλου και ο Περέιρα κάνει το 0-1 (vid)
Ένα λεπτό πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με τον Άρη Λεμεσού. Σκόρερ ο Περέιρα που εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την φοβερή ασίστ του Μάνταλου.
Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της ΑΕΚ στο ματς με τον Άρη Λεμεσού. Συγκεκριμένα στο 9' ο Μάνταλος έκανε εξαιρετική ενέργεια, έβγαλε ακόμα καλύτερη ασίστ στον Περέιρα που αυτός μέσα από την περιοχή με όμορφο πλασέ νίκησε τον Βανά κάνοντας το 0-1 για την Ένωση.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.