Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της ΑΕΚ στο ματς με τον Άρη Λεμεσού. Συγκεκριμένα στο 9' ο Μάνταλος έκανε εξαιρετική ενέργεια, έβγαλε ακόμα καλύτερη ασίστ στον Περέιρα που αυτός μέσα από την περιοχή με όμορφο πλασέ νίκησε τον Βανά κάνοντας το 0-1 για την Ένωση.