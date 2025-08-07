Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ: Συγκλονιστικοί οι Ενωσίτες, πανό για τον Κατσούρη οι Κύπριοι
Περισσότεροι από 2.500 οπαδοί της ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα στο ματς με τον Άρη Λεμεσού.
Η ΑΕΚ φυσικά και δεν παίζει μόνη της.
Στις εξέδρες, όπως ήταν αναμενόμενο, βρίσκονται περισσότεροι από 2.500 οπαδοί της Ένωσης και έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα.
Οι φίλοι του Άρη Λεμεσού, παράλληλα, έχουν πανό στην εξέδρα τους με το όνομα του Μιχάλη Κατσούρη.
