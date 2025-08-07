Γεμίζει το πέταλο των φίλων της ΑΕΚ στο «Αλφαμέγα», με τους οπαδούς της Ένωσης να αποθεώνουν τους παίκτες της ομάδας στην είσοδό τους για την προθέρμανση. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Δυναμική στήριξη από τους οπαδούς της θα έχει η ΑΕΚ στο αποψινό πρώτο ματς με τον Άρη Λεμεσού στο «Αλφαμέγα» με τους κιτρινόμαυρους να έχουν παρουσία 2.500 με 3.000 στις εξέδρες.

Ήδη το πέταλο αρχίζει και γεμίζει, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να αποθεώνουν τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση.

Θυμίζουμε ότι η ενδεκάδα της ΑΕΚ είναι η εξής: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό.