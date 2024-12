Ο εξομοιωτής «μίλησε» για Παναθηναϊκό: Κατά 99% στα Play Off, οι 3 πιο πιθανοί εκεί αντίπαλοι και 12,6% να πέσει μετά στην Τσέλσι

Η τεχνολογία χαρακτηρίζει σχεδόν βέβαιη την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα Play Off του Conference League, όπου του τοποθετεί τρεις ομάδες ως επικρατέστερες αντιπάλους και τον θεωρεί ως τον πιο πιθανό της Τσέλσι στη φάση των «16»!

«Αγκαλιά» με την πρόκρισή του στα Play Off του Conference League βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, μετά το 2-0 που επικράτησε χθες (12/12) της ουαλικής Νιου Σεντς στην Αγγλία.

Το «τριφύλλι» ναι μεν δεν προλαβαίνει να πλασαριστεί στην πρώτη οκτάδα που στέλνει απευθείας στους «16» του τουρνουά, όμως χρειάζεται μόνο έναν πόντο ανεξαρτήτως των άλλων αποτελεσμάτων ώστε τερματίσει από την 9η ως και την 24η θέση που οδηγεί στον πρώτο γύρο των νοκ άουτ.

Το «τριφύλλι» δύναται να τελειώσει τον όμιλο από 9ο ως και 29ο και επειδή στο Conference απομένει μόνο μία αγωνιστική (σ.σ. θα υποδεχθεί τη Ντιναμό Μινσκ στις 19 του μηνός), έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί για το πώς θα «κάτσουν» οι διασταυρώσεις.

Το σύστημα είναι δαιδαλώδες, δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλές συμπέρασμα πλην σε ότι αφορά το οφθαλμοφανές που είναι η βαθμολογία καθώς κάθε γκολ «μετρά» και ευρύτερα απαιτείται η βοήθεια της τεχνολογίας.

Το Football Meets Data έβαλε στον εξομοιωτή όλα τα δεδομένα που υπάρχουν (σ.σ. θέση, goal average που είναι το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία, αντίπαλος στο φινάλε κτλ) με σκοπό να «βγάλει» τα πιο πιθανά ζευγάρια στα Play Off και δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

Σύμφωνα λοιπόν με το κομπιούτερ οι «πράσινοι» έχουν 99% πιθανότητες να τερματίσουν στο Top 24, αφού ακόμη και με ήττα ενδέχεται να συνεχίσουν στα Play Off.

🚨🆕 UECL projections (12 Dec) New in Top 8: 🔹 APOEL 🇨🇾 🔹 Cercle Brugge 🇧🇪 Out of Top 8: 🔸 Rapid 🇦🇹 🔸 Heidenheim 🇩🇪 New in Top 24: 🔹 Omonia 🇨🇾 🔹 Mlada Boleslav 🇨🇿 Out of Top 24: 🔸 TSC 🇷🇸 🔸 Molde 🇳🇴 pic.twitter.com/WVuXL0mPMd

Εκεί λοιπόν έχουν 10,1% πιθανότητες να συγκρουστούν σε διπλά παιχνίδια με την Ολίμπια Λιουμπλιάνας, 9,5% να αντιμετωπίσουν την Κοπεγχάγη και 8,6% την Μπέτις, ενώ με τους Σλοβένους και τους Ισπανούς θα παίξουν με μειονέκτημα έδρας (σ.σ. γηπεδούχοι στον πρώτο αγώνα) σε αντίθεση με τους Δανούς όπου το συγκεκριμένο πλεονέκτημα θα είναι υπέρ τους.

Την ίδια στιγμή το «τριφύλλι», πάντα με γνώμονα τον συγκεκριμένο εξομοιωτή, είναι ο πιο πιθανός αντίπαλος της Τσέλσι στη φάση των «16», καθώς το ενδεχόμενο να συναντηθεί εκεί με τους λονδρέζους ανέρχεται στα επίπεδα του 12,6%. Οχι ότι αυτός είναι ο πιο πιθανός δικός τους, αλλά των «γαλάζιων».

Five opponents for Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 in UECL Round of 16 that appear most often in our simulations:



12.6% 🇬🇷 Panathinaikos

12.0% 🇪🇸 Betis

10.2% 🇸🇮 Olimpija

9.9% 🇨🇾 Pafos

9.7% 🇩🇪 Heidenheim

...



🚨 Analysis of most likely opponents for each team in UCL/UEL/UECL knockouts available for…