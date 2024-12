Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εξασφαλίσει περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια ευρώ, από την εκτός των συνόρων φετινή του πορεία.

Ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του στη League Phase του Conference League προσέθεσε χθες (12/12) ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε 2-0 της Νιου Σεντς.

Αυτόματα το «τριφύλλι» παρέμεινε σε θέση ισχύος αναφορικά με την παρουσία του στα Play Off της διοργάνωσης, καθώς θέλει μόνο ένα βαθμό για εξασφαλιστεί ανεξαρτήτως των άλλων αποτελεσμάτων.

Την ίδια στιγμή η νίκη της Αγγλίας αύξησε περαιτέρω τα μέχρι στιγμής εγγυημένα έσοδα του «τριφυλλιού» από την εκτός των συνόρων του παρουσία, τα οποία σύμφωνα με το Football Meets Data ανέρχονται στα 6.547.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των όσων θα λάβει ως bonus από την UEFA για την πορεία του στα προκριματικά του Europa League.

💸💰📊 UEFA Conference League (unofficial) prize money rankings after MD5



🔹 Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 is the first one to secure a double-digit amount (€10.6m)

🔹 Fiorentina 🇮🇹 climbs over €9m

🔹 Vitória 🇵🇹, FCK 🇩🇰, Gent 🇧🇪 climb above €8m

🔹 Shamrock Rovers 🇮🇪 climb over €7m!… pic.twitter.com/KiIKSMuc5C