Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με την Μαρσέιγ και θα ψάξει την υπέρβαση για να προκριθεί στα ημιτελικά του Europa Conference League. Το καλύτερο διασταύρωμα στα ημιτελικά.

Το βράδυ της Πέμπτης με θριαμβευτικό τρόπο ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα (2-1) κι από την Γάνδη και με δύο νίκες... σφράγισε την μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Europa Conference League.

To απόγευμα της Παρασκευής η κλήρωση της Νιόν έφερε στον δρόμο της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου την γαλλική Μαρσέιγ με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στο καυτό «Βελοντρόμ».

Οι Μαρσεγέζοι τερμάτισαν στην τρίτη θέση του πέμπτου ομίλου του Europa League πίσω από Γαλατασαράι και Λάτσιο, ενώ για να φτάσουν στα προημιτελικά κέρδισαν εντός και εκτός έδρας τη Βασιλεία.

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 7 Απριλίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (14/4).Κι επειδή πλέον τα όνειρα δεν είναι απαγορευτικά για τους παίκτες, αλλά και τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά, ο τελικός της διοργάνωσης θα γίνει στη National Arena των Τιράνων στις 25 Μαϊου.

Εξάλλου αν οι Θεσσαλονικείς προκριθούν κόντρα στην Μαρσέιγ θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον νικητή της αναμέτρησης Φέγενορντ - Σλάβια Πράγας.

