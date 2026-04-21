Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το Παναθηναϊκός - Μονακό και την αναμέτρηση Ίντερ - Κόμο για το Κύπελλο Ιταλίας.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Υοutube και σχολιάζουν τις εξελίξεις μετά τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League. Αμέσως μετά, στις 18:00, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα».

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στα play-in της Εuroleague και θα αναζητήσει μια θέση στα playoffs της διοργάνωσης. Το τζάμπολ στο Telekom Center Athens είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Νova Sports prime.

Λίγο αργότερα, στις 21:45, η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, με το παιχνίδι να είναι live στο Νova Sports 4.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στην Ευρωλίγκα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 22:30.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ώρα για τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Ίντερ και Κόμο για το Κύπελλο Ιταλίας με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες στις 22:00 και το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Nova Sports 2. Τέλος, στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Αλαβές στις 22:30 (Nova Sports 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας