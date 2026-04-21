Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΠΑΟ - Μονακό, οι Galacticos και το Gazz Floor
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Υοutube και σχολιάζουν τις εξελίξεις μετά τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League. Αμέσως μετά, στις 18:00, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα».
Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στα play-in της Εuroleague και θα αναζητήσει μια θέση στα playoffs της διοργάνωσης. Το τζάμπολ στο Telekom Center Athens είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Νova Sports prime.
Λίγο αργότερα, στις 21:45, η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, με το παιχνίδι να είναι live στο Νova Sports 4.
Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στην Ευρωλίγκα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 22:30.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ώρα για τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Ίντερ και Κόμο για το Κύπελλο Ιταλίας με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες στις 22:00 και το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Nova Sports 2. Τέλος, στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Αλαβές στις 22:30 (Nova Sports 1).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.