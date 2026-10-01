Η Εθνική Ελπίδων σημείωσε δύο ακόμα γκολ με Κωστούλα, Αλμύρα, μείωσαν ενδιάμεσα οι Λετονοί.

Η Εθνική Ελπίδων από το 37' προηγείται 3-1 της Λετονίας.

Στο 17' ο Γκούμας εκτέλεσε κόρνερ και ο ανενόχλητος Κωστούλας με κεφαλιά έκανε το 2-0 για την Ελπίδων.

Στο 27' μείωσε η Λετονία. Σε γύρισμα η ελληνική άμυνα δεν απομάκρυνε καλά και ο Πατρικέγεβς σε κενό τέρμα δεν είχε πρόβλημα να μειώσει σε 2-1.

Στο 37', όμως, η Ελλάδα πέτυχε το 3-1 με το δεύτερο γκολ του Αλμύρα. Ο Παπακανέλλος βρήκε τον Αλμύρα αυτός τον Πνευμονίδη που του γύρισε ψύχραιμα την μπάλα και από κοντά ο Αλμύρας πέτυχε το δεύτερο δικό του γκολ και τρίτο της Εθνικής.