Ελλάδα - Λετονία: Ο Αλμύρας μόλις στο 5' άνοιξε το σκορ
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Ο Αλμύρας έκανε το 1-0 για την Ελπίδων κόντρα στη Λετονία.
Η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας είναι σαφώς πιο ποιοτική ομάδα από τη Λετονία και στην αναμέτρηση στη Λιβαδειά άνοιξε το σκορ μόλις στο 5'.
Ο Πνευμονίδης από δεξιά έκανε ωραίο γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ο Χρήστος Αλμύρας με δεξί πλασέ εκτέλεσε για το 1-0.
Δείτε το γκολ
@Photo credits: INTIME