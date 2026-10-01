Ο Αλμύρας έκανε το 1-0 για την Ελπίδων κόντρα στη Λετονία.

Η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας είναι σαφώς πιο ποιοτική ομάδα από τη Λετονία και στην αναμέτρηση στη Λιβαδειά άνοιξε το σκορ μόλις στο 5'.

Ο Πνευμονίδης από δεξιά έκανε ωραίο γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ο Χρήστος Αλμύρας με δεξί πλασέ εκτέλεσε για το 1-0.

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